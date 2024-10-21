قفزة جديدة في أسعار الذهب بدبي مع بداية الأسبوع

قفزت أسعار الذهب بواقع درهم واحد للجرام في التعاملات المبكرة بدبي في أول أيام التداول في الأسبوع، لتسجل مستوى قياسياً جديداً.
وبحلول الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 330.5 درهماً مقارنة بسعر الإغلاق الأسبوع الماضي عند 329.5 درهماً للجرام، ومن بين العيارات الأخرى، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 306.0 دراهم و 296.25 درهماً و 254.0 درهماً للجرام على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2729.16 دولار للأونصة، بارتفاع 0.28% في الساعة 9.15 صباحاً بتوقيت الإمارات. وقد ارتفع المعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 37% في العام الماضي.
قال معروف يوسوبوف، المؤسس المشارك لشركة دينار، كان للذهب أداءً متميزاً خلال الربع الماضي بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وقال "بالنظر إلى القيمة السوقية للذهب، فإن معدل النمو هذا مثير للإعجاب، خاصة أنه ظل مستقراً نسبياً مقارنة بالبيتكوين، الذي سجل 24 في المائة فقط خلال الربع الماضي. مما لا شك فيه أن معنويات المستثمرين تجاه الذهب شهدت تحولاً أكثر إيجابية هذا العام حيث أجبرت السياسات النقدية للبنوك المركزية والصراع الإقليمي انتشار تبني الأصول الآمنة".
على مدى السنوات القليلة الماضية، قارن كثيرون بين الذهب والبيتكوين باعتبارهما أصولاً تمثل ملاذاً آمناً. وعلى الرغم من اختلاف التقييمات والأداء وفقاً لبيانات السوق، لا يزال لكل من الأصلين مؤيدين مخلصين. ومع ذلك، تغيرت النظرة مؤخراً مع حصول العديد على إمكانية الوصول إلى الذهب، وهو ما يثبت أن كثيرين يبتعدون عن الأصول المتقلبة بشكل كبير مثل البيتكوين.