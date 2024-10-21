قفزة جديدة في أسعار الذهب بدبي مع بداية الأسبوع

على مدى السنوات القليلة الماضية، قارن كثيرون بين الذهب والبيتكوين باعتبارهما أصولاً تمثل ملاذاً آمناً. وعلى الرغم من اختلاف التقييمات والأداء وفقاً لبيانات السوق، لا يزال لكل من الأصلين مؤيدين مخلصين. ومع ذلك، تغيرت النظرة مؤخراً مع حصول العديد على إمكانية الوصول إلى الذهب، وهو ما يثبت أن كثيرين يبتعدون عن الأصول المتقلبة بشكل كبير مثل البيتكوين.