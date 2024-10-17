قفزة تاريخية: الذهب عيار 22 يتجاوز 300 درهم في دبي

"وقال "ديلين وو"، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، إن صعود الذهب يكتسب قوة. فقد وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في معظم عملات مجموعة العشرة، وظلّت عند مستويات أقل قليلاً من أعلى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار الأميركي."

"إن هذا الارتفاع يعكس الطلب الحقيقي على الذهب، وليس فقط ديناميكيات العملة. وأعتقد أنه سيصل إلى مستوى 2700 دولار قبل نهاية شهر أكتوبر. لا تزال حالة التذبذب المحيطة بالتوقعات الاقتصادية الأمريكية تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع. ومع تجاوز طلبات البطالة الأولية للتوقعات، وتحذير محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر من أن الأعاصير والإضرابات قد تؤدي إلى خفض رواتب القطاع غير الزراعي في أكتوبر بما يصل إلى 100 ألف وظيفة، فقد زاد خطر حدوث أخطاء في رفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي."

وأضاف ديلين وو "إلى جانب العجز الضخم في الموازنة الأميركية الذي بلغ 1.8 تريليون دولار، فإن هذه العوامل أدت إلى تكثيف المخاوف بشأن المسار الاقتصادي، مما دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات متزايدة وسياسة نقدية غير واضحة".