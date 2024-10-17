قفزة تاريخية: الذهب عيار 22 يتجاوز 300 درهم في دبي
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في دبي، اليوم الخميس، حيث تجاوز سعر الذهب عيار 22 قيراطاً 300 درهم للجرام للمرة الأولى.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 324.25 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الخميس، ارتفاعاً من 323.75 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق الأربعاء.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 300.25 درهم، بارتفاع 0.50 درهم للجرام، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 290.75 درهم و249.25 درهم للجرام على التوالي.
عالمياً، تم تداول الذهب عند 2678.58 دولار للأونصة، بارتفاع 0.17 بالمئة في تمام الساعة 9.10 صباحاً بتوقيت الإمارات.
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"وقال "ديلين وو"، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، إن صعود الذهب يكتسب قوة. فقد وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في معظم عملات مجموعة العشرة، وظلّت عند مستويات أقل قليلاً من أعلى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار الأميركي."
"إن هذا الارتفاع يعكس الطلب الحقيقي على الذهب، وليس فقط ديناميكيات العملة. وأعتقد أنه سيصل إلى مستوى 2700 دولار قبل نهاية شهر أكتوبر. لا تزال حالة التذبذب المحيطة بالتوقعات الاقتصادية الأمريكية تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع. ومع تجاوز طلبات البطالة الأولية للتوقعات، وتحذير محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر من أن الأعاصير والإضرابات قد تؤدي إلى خفض رواتب القطاع غير الزراعي في أكتوبر بما يصل إلى 100 ألف وظيفة، فقد زاد خطر حدوث أخطاء في رفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي."
وأضاف ديلين وو "إلى جانب العجز الضخم في الموازنة الأميركية الذي بلغ 1.8 تريليون دولار، فإن هذه العوامل أدت إلى تكثيف المخاوف بشأن المسار الاقتصادي، مما دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات متزايدة وسياسة نقدية غير واضحة".
وقال إنه في غياب أي تطورات جيوسياسية كبيرة، فإن هناك ثلاثة عوامل ستكون محورية في مسار الذهب.
وأضاف "أولاً، مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والخطابات المقبلة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. إذا جاءت مبيعات التجزئة أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، ربما إلى 0 في المائة، وبقي موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة غامضاً، فقد يكون هذا احتمالاً إضافياً لارتفاع الذهب. ثانياً، تسعير الانتخابات الأمريكية. مع ارتفاع احتمالات فوز ترامب، فإن "تداول ترامب" لصالح الدولار الأقوى قد يُثقل كاهل الذهب، مع توقع الدعم عند حوالي 2660 دولاراً. أخيراً، تلعب التوقعات الاقتصادية للصين دوراً مهماً".