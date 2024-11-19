"طلبات" تفتح باب الاكتتاب بسعر يتراوح بين 1.50 و1.60 درهم للسهم

أعلنت شركة "طلبات"، اليوم الثلاثاء، عن النطاق السعري لبيع أسهمها وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتبدأ فترة الاكتتاب العام الأولي اليوم وتغلق في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وقد تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.50 و1.60 درهم للسهم. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم الطرح ما بين 5.24 مليار درهم (حوالي 1.43 مليار دولار أمريكي) و5.59 مليار درهم (حوالي 1.52 مليار دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية وقت الطرح تتراوح بين حوالي 34.93 مليار درهم (حوالي 9.51 مليار دولار أمريكي) وحوالي 37.26 مليار درهم (حوالي 10.15 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024.

وسيتم طرح 3,493,236,093 سهماً، وهو ما يمثل 15% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم البائع الذي يحتفظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال "توماسو رودريجيز" الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "يسعدنا فتح الاكتتاب اليوم في الطرح العام الأولي لشركة طلبات في سوق دبي المالي بعد أن شهدنا اهتماماً قوياً من جانب المستثمرين المحليين والدوليين منذ الإعلان عن نيتنا الطرح".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الطرح والقبول في 10 ديسمبر 2024 أو في وقت قريب من هذا التاريخ، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على القبول للطرح والتداول في سوق دبي المالي.

تم تعيين شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" كمستشارة للطرح، كما تم تعيين شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي"، و "جي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي"، و "مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي" كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين، بالإضافة إلى تعيين بنك "أبوظبي التجاري"، وبنك "باركليز"، والمجموعة المالية "هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة" (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، وبنك "أبوظبي الأول"، وبنك "جولدمان ساكس أوروبا إس إي"، وبنك "آي إن جي إن في"، وبنك "يونيكريديت جي إم بي إتش" كمديرين مشتركين للطرح.

وتم تعيين بنك "الإمارات دبي الوطني ش.م.ع" كبنك رئيسي للاكتتاب. كما تم تعيين بنك "أبوظبي التجاري ش.م.ع"، ومصرف "أبوظبي الإسلامي ش.م.ع"، وبنك "المارية المجتمعي ذ.م.م"، وبنك "دبي الإسلامي ش.م.ع"، ومصرف "الإمارات الإسلامي ش.م.ع"، وبنك "أبوظبي الأول ش.م.ع"، وبنك "المشرق ش.م.ع"، وبنك "ويو ش.م.ع" كبنوك اكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك "الإمارات دبي الوطني ش.م.ع". بياناً شرعياً يؤكد أن العرض، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين أن يكونوا حريصين على ضمان توافق مبادئ الشريعة الإسلامية مع أغراضهم الخاصة.