طرح 40% من أسهم "تموين أبوظبي للفنادق" للاكتتاب العام
أعلنت شركة "أبوظبي الوطنية للفنادق"، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ إجراءات الطرح العام الأولي لشركة التموين التابعة لها "تموين أبوظبي الوطنية للفنادق" (ADNH Catering).
وتخطط الشركة لطرح 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 40% من رأس مالها، من خلال الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بينما لم يتم الكشف عن سعر الطرح حتى الآن، سيتم الإعلان عنه عند فتح باب الاكتتاب في 7 أكتوبر، وستستمر فترة الاكتتاب حتى 14 أكتوبر للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في الإمارات، وحتى 15 أكتوبر للمستثمرين المحترفين.
وجميع الأسهم المطروحة هي أسهم حالية تملكها شركة "أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع"، وهي مجموعة شبه حكومية متخصصة في مجال الضيافة شاملة في أبوظبي، والتي ستكون المساهم البائع في الطرح. كما سيتم تخصيص ما يصل إلى 10% من أسهم الطرح للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق.
وتأسست شركة أبوظبي الوطنية للفنادق في عام 1976 وتملك فنادق شهيرة مثل "ريتز كارلتون" و"بارك حياة" في أبوظبي، وغيرها. وتضم قائمة المساهمين فيها صندوق الثروة السيادية مثل "مبادلة للاستثمار" و"شركة الاستثمار الوطنية القابضة" في الإمارات.
وفي تعليق على الطرح العام، قال خلف سلطان الظاهري، رئيس مجلس إدارة "تموين أبوظبي الوطنية للفنادق": "يسعدني أن أعلن عن نيتنا بطرح حصة 40% من أسهم "تموين أبوظبي الوطنية للفنادق" في سوق أبوظبي للأوراق المالية. منذ عام 1979، كانت شركة "تموين أبوظبي الوطنية للفنادق" عنصراً أساسياً في نمو قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعاونت مع جهات حكومية وخاصة في مجال خدمات الطعام والدعم. وقد مكنها سجلها الحافل وخبرتها المتخصصة وتركيزها على الابتكار والتطوير من أن تصبح شريكاً مفضلاً على المدى الطويل للمؤسسات والشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية."
وأضاف: "لقد حققنا هذا الطرح بفضل موظفينا وثقافتهم المهنية في شركة "تموين أبوظبي الوطنية للفنادق"، حيث يعتبر الموظفون أساس العمل، هذا بالإضافة إلى دعم الشركة المساهمة الطموحة، "شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع". ونظراً لحجم الفرصة المتاحة في السوق، التي تستفيد من الاتجاهات الاقتصادية المواتية واستراتيجية النمو الواضحة لإنشاء منصة رائدة في منطقة الخليج، تقدم شركة ’تموين أبوظبي الوطنية للفنادق’ للمستثمرين فرصة استثمارية جذابة للغاية."
تعمل وحدة التموين في السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدمات الطعام والدعم. وقد سجلت الوحدة العام الماضي إيرادات بلغت 1.8 مليار درهم (490.12 مليون دولار)، وحققت هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 11%.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة موجة من الاكتتابات العامة الأولية، في ظل محاولات الحكومة يتعزيز أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات.
وبحسب بيانات سوق لندن للأوراق المالية، جمع 23 طرحاً عاماً أولياً في النصف الأول من العام الجاري 3.6 مليار دولار لشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتضمنت القوائم الجديدة شركة الرعاية الصحية السعودية "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" Fakeeh Care Group (4017.SE)، التي فتحت علامة تجارية جديدة، وجمعت 763.5 مليون دولار، وسلسلة متاجر "سبينيس" الإماراتية. ومن المتوقع أيضاً أن تطرح شركة "لولو"، مشغلة الهايبر ماركت والمراكز التجارية، أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام.
وتستعد شركة "دليفري هيرو" أيضاً لطرح عام أولي لشركة "طلبات" الإماراتية التابعة لها في سوق دبي للأوراق المالية في الربع الرابع من هذا العام.
قال "أنتونوالدو نيفز"، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، الأسبوع الماضي إن الشركة تعمل جاهدة لتكون مستعدة لطرح عام أولي، لكن القرار الرسمي بشأن الطرح العام الأولي لا يزال بيد الشركة المساهمة، "شركة أبوظبي التنموية القابضة" (ADQ).
وبحسب التقارير، تخطط شركة الطيران التي يقع مقرها في أبوظبي لطرح أسهمها لأول مرة في سوق الأوراق المالية في موعد لا يتجاوز عام 2025. وقد يكون هذا أول طرح عام أولي لشركة طيران خليجية كبرى في الوقت الذي تكثف فيه عاصمة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتصبح مركزاً عالمياً للسفر.