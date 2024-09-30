طرح 40% من أسهم "تموين أبوظبي للفنادق" للاكتتاب العام

وفي تعليق على الطرح العام، قال خلف سلطان الظاهري، رئيس مجلس إدارة "تموين أبوظبي الوطنية للفنادق": "يسعدني أن أعلن عن نيتنا بطرح حصة 40% من أسهم "تموين أبوظبي الوطنية للفنادق" في سوق أبوظبي للأوراق المالية. منذ عام 1979، كانت شركة "تموين أبوظبي الوطنية للفنادق" عنصراً أساسياً في نمو قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعاونت مع جهات حكومية وخاصة في مجال خدمات الطعام والدعم. وقد مكنها سجلها الحافل وخبرتها المتخصصة وتركيزها على الابتكار والتطوير من أن تصبح شريكاً مفضلاً على المدى الطويل للمؤسسات والشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية."