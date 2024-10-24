صغار المستثمرين يستعدون بحماس للاكتتاب في "اللولو"

وقال عسيري "في حين أنه من المعقول الاعتقاد بأن بعض المستثمرين يبيعون الأسهم لجمع الأموال اللازمة للطرح العام الأولي، فقد لا يكون هذا هو السبب الوحيد وراء ضعف السوق في الآونة الأخيرة. فقد واجه مؤشرا أبوظبي ودبي المالي رياحاً معاكسة هذا الأسبوع. وتتماشى هذه التحركات مع الاتجاهات العالمية التي تعكس الحذر وسط توقعات بتشديد توقعات النمو العالمي"، مضيفاً أن سلوك السوق المحلية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالديناميكيات الدولية، وأن الخلفية الاقتصادية الكلية الحالية تخلق جواً من الحذر.