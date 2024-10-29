شعبية المجوهرات عيار 18 بدبي بسبب الأسعار المعقولة
مع ارتفاع أسعار المعادن الثمينة إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق، يختار المتسوقون في دبي والإمارات العربية المتحدة الانتقال من شراء الذهب عيار 22 قيراطاً إلى شراء الذهب من عيار 18 قيراطاً للحصول على المجوهرات الثمينة بأسعار معقولة أكثر.
ويقول مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن الطلب على المجوهرات المرصعة بالماس يتزايد أيضاً بسبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.
وفي دبي، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم 23 أكتوبر، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 333 درهماً إماراتياً، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 308.25 درهماً إماراتياً. كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً و 18 قيراطاً إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 298.5 درهماً إماراتياً و 255.75 درهماً إماراتياً على التوالي.
وسجل الذهب عيار 24 و 22 و 21 و 18 مساء الاثنين، أسعار 331.75 درهم، و 307.25 درهم، و 297.5 درهم، و 255 درهم للجرام على التوالي.
تعتبر المجوهرات الذهبية من عيار 22 قيراطاً هي الشكل الأكثر شعبية والأغلى في دبي بسبب نقائها، خاصة بين المتسوقين الآسيويين.
وتعمل أسعار الذهب المرتفعة على إعادة تشكيل تفضيلات المستهلكين واتجاهاتهم في دبي والإمارات العربية المتحدة عامة. وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق، فإن المتسوقين يفضلون أيضاً قطع المجوهرات الأصغر حجماً بسبب عوامل متعددة مثل القدرة على تحمل تكاليفها بالإضافة إلى قيام الشركات المصنعة بتصنيع وحدات أكثر بأسعار معقولة وأرخص.
مع اقتراب مهرجاني ديوالي ودانتيراس الهنديين هذا الأسبوع، يشهد سوق الذهب في دبي ارتفاعاً في أعداد مشتري الذهب والمجوهرات للاستفادة من العروض والخصومات التي يقدمها 300 بائع تجزئة.
وقال راشد الهرمودي، المدير الأول لإدارة العقارات في إثراء دبي: "يشهد سوق الذهب في دبي - التوسعة زيادة في أعداد العملاء المحليين والدوليين قبيل المناسبات ذات الطلب المرتفع مثل ديوالي ودانتيراس. وتلعب هذه اللحظات الاحتفالية دوراً حاسماً في ترسيخ ريادة سوق الذهب في دبي - التوسعة في ساحة تجارة الذهب العالمية، وترسيخ مكانته كوجهة مثالية على مدار العام للذهب والمجوهرات الفاخرة".
ارتفاع الطلب على عيار 18
"أنوراج سينها"، المدير الإداري لشركة ليالي للمجوهرات، أكد أنه مع ارتفاع أسعار الذهب، كان هناك بالفعل زيادة في الطلب على المجوهرات عيار 18 قيراطاً، حيث أنها تباع بأسعار معقولة أكثر من الخيارات الأخرى مثل عيار 22 قيراطاً أو 24 قيراطاً.
كما قال: "مع ارتفاع أسعار الذهب، أصبحت المجوهرات من عيار 18 قيراطاً جذابة أكثر حيث أنها ذات تكلفة أقل، وهي متينة وبها تصاميم متنوعة، ويفضل الناس اتباع الأناقة بدلاً من مجرد الشراء وفقاً لمستوى النقاء. ونتيجة لذلك، شهد تجار التجزئة تحولاً في الطلب نحو عيار 18 قيراطاً لأنه يوازن بين الأناقة والأسعار المعقولة، ويلبي احتياجات العملاء وسط ارتفاع أسعار الذهب".
بحسب "شيراج فورا" المدير العام لشركة بفلح للمجوهرات، إن الفرق في سعر الذهب عيار 18 و 22 يتراوح بين 15 إلى 18 في المائة.
ويقول فورا: "ومع ذلك، فإن تكاليف تصنيع 18 قيراطاً هي أعلى كثيراً مقارنة بـ 22 قيراطاً. لذا، فإن هذا لا يحدث فرقاً كبيراً في تسعير المجوهرات. ومع ذلك، هناك بعض المجموعات من عيار 18 قيراطاً تكون خفيفة الوزن مقارنة بعيار 22 قيراطاً، وبالتالي يختار بعض العملاء هذه المجوهرات خفيفة الوزن".
وقال "أفزال أراكال"، مدير شركة أركال للذهب والماس، إن الطلب على المجوهرات عيار 18 قيراطاً يتزايد حيث أنها تجذب المشتري لتكلفتها الميسورة، ومحتوى الذهب الكبير (75 في المائة)، ومظهرها الفاخر.
"بشكل عام، أصبح الذهب عيار 18 قيراطاً بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لأولئك الذين يسعون إلى الحصول على الجودة والمتانة في مجوهراتهم، وخاصة خلال أوقات ارتفاع أسعار الذهب."
الطلب على الماس
وأشار أراكال إلى ظهور اتجاه واضح وسط المتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ينتقلون من شراء الذهب إلى المجوهرات الماسية، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب.
وأضاف أن "الماس يمثل استثماراً كبيراً ويقدم مجموعة متنوعة، وكثيراً ما يعمل كرمز للمكانة الاجتماعية. ومع سعي المستهلكين إلى بدائل لقطع الذهب باهظة الثمن، أصبح الماس أكثر جاذبية، وخاصة في مجموعات المجوهرات الفاخرة. ويعكس هذا التحول تفضيلات المستهلكين المتغيرة وديناميكيات السوق".
وقال "شيراج فورا" من مجوهرات بفلح: "هناك طلب متزايد على المجوهرات الماسية من المجموعات الصغيرة ومجموعات القلادات. وهناك أيضاً طلب على المجوهرات الملونة أو الأحجار الكريمة مثل الزمرد والياقوت وغيرها من الأحجار الكريمة الملونة. وهذا ليس فقط بسبب السعر بل بسبب التصاميم أيضاً".
وقال إنه على سبيل المثال، إذا أراد العميل شراء أي طقم مجوهرات من عيار 22 قيراطاً أي حوالي 100 جرام، فسوف يكلفه ذلك حوالي 35 ألف درهم، ولكن يمكنه الحصول على سوار من الألماس أو زوج من الأقراط السوليتير بنفس السعر؛ لذلك، يجد العملاء الخيار الثاني مثيراً للاهتمام أكثر.
وقال "أنوراج سينها" من مجوهرات ليالي: "تحظى المجوهرات الماسية بشعبية كبيرة كهدية لأنها ترمز إلى الأناقة والهيبة، وهو ما زاد من جاذبيتها خلال المناسبات الخاصة والمهرجانات مثل ديوالي، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب. وبشكل عام، في حين تظل المجوهرات الذهبية مهمة، فقد شجع ارتفاع الأسعار بعض المتسوقين في الإمارات العربية المتحدة على استكشاف المجوهرات الماسية كبديل عصري وجذاب واقتصادي أكثر".