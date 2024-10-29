شعبية المجوهرات عيار 18 بدبي بسبب الأسعار المعقولة

وفي دبي، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم 23 أكتوبر، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 333 درهماً إماراتياً، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 308.25 درهماً إماراتياً. كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً و 18 قيراطاً إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 298.5 درهماً إماراتياً و 255.75 درهماً إماراتياً على التوالي.