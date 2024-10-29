شراكة بين اللولو و"مدن" لتطوير مرافق البيع بالتجزئة
تعاونت مجموعة اللولو العملاقة للتجزئة مع المطور الرئيسي شركة "مدن" القابضة لتطوير وتشغيل مراكز التسوق الكبرى وغيرها من مرافق البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة ومصر.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم "مدن" بتطوير مشاريع كبيرة، مثل أسواق الهايبر ماركت والسوبر ماركت ومنافذ البيع بالتجزئة الأخرى، والتي ستديرها مجموعة اللولو في مختلف أنحاء الإمارات ومصر.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم الشركتان بشكل مشترك باستكشاف المواقع ذات الإمكانات العالية لتطوير التجزئة.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من فتح الاكتتاب العام الأولي لشركة لولو للتجزئة. ومن المقرر أن تبيع لولو للتجزئة، التي من المقرر إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 2.582 مليار سهم، لتتخلص بذلك من حصة تبلغ 25 في المائة.
وتتواجد شركة لولو للتجزئة في 23 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وتدير أكثر من 240 متجراً هايبر ماركت وسوبر ماركت وتخطط لزيادة هذه المتاجر إلى حوالي 270 متجراً بحلول نهاية عام 2025.
ومن بين المشاريع التي استكملت "مدن" العمل عليها: تلال الريم، وميسان، وجزيرة الحديريات، وسوق السمك (أبوظبي)، ومسار الدراجات الهوائية، وغيرها.
وقال يوسف علي إم إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، إنهم يتعاونون مع شركة مودون القابضة لتوسيع نطاق أعمالهم. وأضاف: "ستسمح لنا مذكرة التفاهم هذه بتقديم تجارب تسوق لا مثيل لها تجمع بين الجودة والابتكار مع تلبية المتطلبات المتنوعة للمجتمعات في الإمارات العربية المتحدة ومصر".
وقال جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة مدن القابضة، إن التعاون من شأنه أن يعالج "كامل احتياجات السكان".
وقال "بيل أوريجان"، الرئيس التنفيذي لمجموعة مودون القابضة: "إن الشراكة مع لولو ريتيل تمكننا من إنشاء بيئات بيع بالتجزئة تشجع على التواصل المجتمعي وتمهد الطريق لمستقبل التسوق. ومن خلال الجمع بين خبراتنا، سنكون في وضع مثالي لتقديم عروض البيع بالتجزئة الحديثة لمشاريعنا المستدامة التي تركز على الناس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ومصر".