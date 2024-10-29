شراكة بين اللولو و"مدن" لتطوير مرافق البيع بالتجزئة

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من فتح الاكتتاب العام الأولي لشركة لولو للتجزئة. ومن المقرر أن تبيع لولو للتجزئة، التي من المقرر إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 2.582 مليار سهم، لتتخلص بذلك من حصة تبلغ 25 في المائة.