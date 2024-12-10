سهم طلبات يقفز 7.5% في أولى دقائق إدراجه في سوق دبي

وأعلنت شركة طلبات عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب العام بنجاح لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 1.60 درهم للسهم، وهو أعلى سعر ضمن النطاق المعلن عنه سابقاً، مما يرفع حصيلة الطرح إلى 7.5 مليار درهم.