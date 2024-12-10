سهم طلبات يقفز 7.5% في أولى دقائق إدراجه في سوق دبي
قفزت أسهم شركة طلبات العاملة في مجال توصيل الطعام بأكثر من سبعة في المائة بعد وقت قصير من إدراجها في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء.
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 7.5% في الدقائق الأولى من التداول إلى 1.70 درهم للسهم، وشهد سوقها تداول 228.37 مليون سهم بقيمة 388.25 مليون درهم.
وأعلنت شركة طلبات عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب العام بنجاح لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 1.60 درهم للسهم، وهو أعلى سعر ضمن النطاق المعلن عنه سابقاً، مما يرفع حصيلة الطرح إلى 7.5 مليار درهم.
باعت شركة طلبات نحو 4,657,648,125 سهماً في الطرح العام الأولي الشهر الماضي، ما يعادل 20% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة. وتم زيادة حجم الطرح الكلي خلال فترة بناء سجل الأوامر لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين من داخل الدولة ومن جميع أنحاء العالم.
وبناء على سعر العرض النهائي، بلغت القيمة السوقية لشركة طلبات عند الإدراج 37.3 مليار درهم إماراتي (10.1 مليار دولار أميركي).