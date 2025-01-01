زيادة الطلب على الماس بدبي مع ارتفاع أسعار الذهب

قال تجار التجزئة إن المزيد من المتسوقين في دبي والإمارات العربية المتحدة يتجهون بشكل متزايد إلى المجوهرات الماسية مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب. ويفضل أولئك الذين يشترون المعدن الأصفر اختيار الحلي المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً.

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً بلغ 2790 دولاراً للأونصة في العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وشراء الذهب من قبل البنوك المركزية. وبلغ سعر الذهب يوم الأربعاء 2624.49 دولاراً للأونصة. في دبي، تم بيع الذهب عيار 24 و22 و21 و18 بسعر 318 و294.50 و285 و244.25 درهماً للجرام على التوالي في أول أيام عام 2025.

قال شاملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في مالابار جولد آند دايموندز: "نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الذهب، أصبح الناس الآن أكثر استعداداً لشراء فئات أخرى من المنتجات مثل الماس والياقوت والزمرد. هناك تقبل أكبر لهذه الفئات الآن. بعد جائحة كوفيد، شهدنا تغييراً كبيراً في اهتمامات المستهلكين عندما يتعلق الأمر بمجوهرات الماس والأحجار الكريمة".

وأضاف أن "هذا أيضاً يمثل استمراراً للإنفاق الانتقامي والتركيز بشكل أكبر على العيش في اللحظة الحالية بدلاً من تفكير الناس في المستقبل والأيام الصعبة".