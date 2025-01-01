زيادة الطلب على الماس بدبي مع ارتفاع أسعار الذهب
قال تجار التجزئة إن المزيد من المتسوقين في دبي والإمارات العربية المتحدة يتجهون بشكل متزايد إلى المجوهرات الماسية مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب. ويفضل أولئك الذين يشترون المعدن الأصفر اختيار الحلي المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً.
سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً بلغ 2790 دولاراً للأونصة في العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وشراء الذهب من قبل البنوك المركزية. وبلغ سعر الذهب يوم الأربعاء 2624.49 دولاراً للأونصة. في دبي، تم بيع الذهب عيار 24 و22 و21 و18 بسعر 318 و294.50 و285 و244.25 درهماً للجرام على التوالي في أول أيام عام 2025.
قال شاملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في مالابار جولد آند دايموندز: "نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الذهب، أصبح الناس الآن أكثر استعداداً لشراء فئات أخرى من المنتجات مثل الماس والياقوت والزمرد. هناك تقبل أكبر لهذه الفئات الآن. بعد جائحة كوفيد، شهدنا تغييراً كبيراً في اهتمامات المستهلكين عندما يتعلق الأمر بمجوهرات الماس والأحجار الكريمة".
وأضاف أن "هذا أيضاً يمثل استمراراً للإنفاق الانتقامي والتركيز بشكل أكبر على العيش في اللحظة الحالية بدلاً من تفكير الناس في المستقبل والأيام الصعبة".
وأضاف أحمد أن الطلب على المجوهرات الذهبية المرصعة بالألماس والياقوت والزمرد ينمو بنحو 30 إلى 40 في المائة.
وقال أديتيا سينغ، رئيس أعمال المجوهرات الدولية في شركة تيتان المحدودة، إن هناك "زيادة ملحوظة في الطلب على المجوهرات الماسية".
وأضاف سينغ: "بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بالسعر، هناك تفضيل متزايد للمجوهرات الماسية بسبب جاذبيتها الخالدة وتنوع تصاميمها وأهميتها العاطفية. كما ينجذب المستهلكون إلى الماس كأصل استثماري، حيث يعتبره الكثيرون مخزون للقيمة ورمزاً للإنجازات الخاصة".
الطلب المتزايد على 18K
وقال رئيس قسم المجوهرات الدولية في شركة تيتان إن هناك طلباً متزايداً على التخصيص والتصميمات الفريدة، حيث يبحث المستهلكون عن مجوهرات تعكس أسلوبهم الشخصي وتفردهم.
علاوة على ذلك، أصبح المستهلكون أكثر وعياً باستخدام مواد مستدامة.
وقال شاملال أحمد إنهم يرون أيضاً تفضيلاً للمجوهرات خفيفة الوزن حيث يرغب المتسوقون في الحصول على زخارف تناسب شخصياتهم وأسلوبهم.
وقال: "إنهم يتطلعون إلى تصاميم مبتكرة في المجوهرات الخفيفة الوزن. كما أن الطلب والتحول في الاتجاه مدفوعان أيضاً بتغير في أسلوب أزياء الناس في المكتب أو الملابس اليومية أو المناسبات الخاصة"، مضيفاً أن المتسوقين لم يعودوا يبحثون كثيراً عن المجوهرات الثقيلة في الوقت الحالي.
وقد لاحظت جوي ألوكاس، رئيسة مجلس إدارة مجموعة جوي ألوكاس، التحول إلى الحلي والمجوهرات خفيفة الوزن.
وأضاف أن "الجيل الشاب يشتري المجوهرات المرصعة بالألماس ويتحول أيضاً ببطء من 22 قيراطاً إلى 18 قيراطاً".