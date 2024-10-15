زيادة أسعار الذهب في دبي مع تصاعد الأزمات العالمية
ارتفعت أسعار الذهب في دبي اليوم الثلاثاء لليوم الثاني هذا الأسبوع بقيمة نصف درهم للجرام.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، تم تداول الذهب عيار 24 بسعر 322 درهماً للجرام عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفاعاً من 321.50 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين.
وارتفعت أيضاً أسعار الذهب للعيارات الأخرى، عيار 22 و 21 و 18، إلى 298.25 و 288.75 و 247.50 درهم للجرام على التوالي.
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سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قيمة 2642.49 دولار للأونصة، بانخفاض 0.26 بالمئة. وتجاوزت قيمة المعدن الأصفر 2650 دولاراً للأونصة يوم الاثنين، لكنه اتجه إلى الانخفاض لاحقاً.
قالت رانيا جول، محللة السوق من "XS.com"، إن الذهب شهد ارتفاعاً كبيراً وتداولاً بالقرب من مستوى 2653 دولاراً يوم الاثنين، وسط التوترات الجيوسياسية في مضيق تايوان، حيث أجرت الصين تدريبات عسكرية، مما أثار مخاوف دولية ودفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب.
وأضافت أن "التوتر بين الصين وتايوان يعد أحد العوامل الرئيسية التي تغذي الطلب الحالي على الذهب، خاصة مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وبالنظر للبيانات التاريخية، يتكرر هذا النمط في الأسواق المالية، حيث يكتسب الذهب قوة إضافية خلال الأزمات الجيوسياسية، فيصبح ملاذاً يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين والمخاطرة".
وعلاوة على ذلك، ساهمت حزم التحفيز الأخيرة المعلنة من قبل الصين في دعم أسعار الذهب.
وقالت جول "إن الصين هي أكبر سوق للمعدن الأصفر، وأي تدابير لدعم اقتصادها تؤثر بشكل مباشر على الطلب العالمي على الذهب. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن وزير المالية الصيني عن حزمة تحفيز واسعة النطاق تهدف إلى معالجة ديون الحكومات المحلية وتوفير دعم إضافي للاقتصاد المتباطئ. ونظراً لذلك، أعتقد أن الطلب على الذهب في الصين سيزداد، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة، وخاصة إذا استمرت الحوافز في التأثير على الاقتصاد الصيني في الأمد المتوسط".
وترى أن المعدن الأصفر يقترب من مستوى ثبات رئيسي عند الحد العلوي لنطاقه لعدة أسابيع بين 2660 دولاراً و 2670 دولاراً.
وأضافت جول "أعتقد أن الذهب سيستمر في الارتفاع مع استمرار التوترات العالمية. وستكون السياسات الاقتصادية التي تتبناها الصين حاسمة في تحديد قوة الطلب على الذهب في السوق العالمية. وفي حين قد نشهد تقلبات قصيرة الأجل في تحركات أسعار الذهب، فإن الاتجاه العام يشير إلى المزيد من المكاسب في ظل استمرار الظروف الحالية".