زيادة أسعار الذهب في دبي مع تصاعد الأزمات العالمية

وقالت جول "إن الصين هي أكبر سوق للمعدن الأصفر، وأي تدابير لدعم اقتصادها تؤثر بشكل مباشر على الطلب العالمي على الذهب. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن وزير المالية الصيني عن حزمة تحفيز واسعة النطاق تهدف إلى معالجة ديون الحكومات المحلية وتوفير دعم إضافي للاقتصاد المتباطئ. ونظراً لذلك، أعتقد أن الطلب على الذهب في الصين سيزداد، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة، وخاصة إذا استمرت الحوافز في التأثير على الاقتصاد الصيني في الأمد المتوسط".