زيادة أسعار الذهب بدبي 4.75 درهم خلال 24 ساعة
قفزت أسعار الذهب عند افتتاح أسواق دبي، اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الجرام بمقدار درهم واحد في التعاملات المبكرة.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند افتتاح الأسواق إلى 323.75 درهماً، مقارنة بـ322.75 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين. كما قفز سعر الذهب أمس بمقدار 3.75 درهم للجرام، وذلك نتيجة لعمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني. وسجل الذهب مكاسب بمقدار 4.75 درهم للجرام خلال الـ24 ساعة الماضية.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 299.75 درهم، وجرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 290.25 درهم، وجرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 248.75 درهم في التعاملات المبكرة.
بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2670.41 دولار للأونصة، بارتفاع 0.28 بالمئة في الساعة 9.10 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين، بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني إضافة 160 ألف أونصة تروي جديدة من الذهب للمرة الأولى في سبعة أشهر. كما ساهمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دعم أسعار المعدن النفيس.
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في سنتشري فاينانشال: "إن استئناف عمليات الشراء يشير إلى أن بنك الشعب الصيني لا يزال حريصاً على تنويع احتياطياته والحماية من انخفاض قيمة العملة، حتى مع اقتراب السبائك من مستويات مرتفعة قياسية. وبالنظر إلى المستقبل، ستتجه كل الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو مؤشر مهم قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل".