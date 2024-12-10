زيادة أسعار الذهب بدبي 4.75 درهم خلال 24 ساعة

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند افتتاح الأسواق إلى 323.75 درهماً، مقارنة بـ322.75 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين. كما قفز سعر الذهب أمس بمقدار 3.75 درهم للجرام، وذلك نتيجة لعمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني. وسجل الذهب مكاسب بمقدار 4.75 درهم للجرام خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 299.75 درهم، وجرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 290.25 درهم، وجرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 248.75 درهم في التعاملات المبكرة.