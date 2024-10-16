"ديوالي" في دبي: عروض ذهبية واحتفالات لا تُفوَّت

خلال مهرجان ديوالي، يأتي العديد من الزوار من الهند إلى دبي لشراء الذهب. وقال محمد فراس، نائب الرئيس المساعد في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، "هناك توافد جيد من الزوار الهنود كل عام للاحتفال بعيد ديوالي هنا في الإمارات العربية المتحدة، لأسباب مختلفة. كما يحب الناس شراء الذهب خلال هذه الفترة، والأسعار هنا تنافسية للغاية."

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، لدينا جالية هندية ضخمة هنا، لذا يتعين علينا تلبية احتياجاتها أيضاً". كما ذكر أن مهرجان ديوالي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأحداث السنوية للمدينة منذ عام 2017.