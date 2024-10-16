"ديوالي" في دبي: عروض ذهبية واحتفالات لا تُفوَّت

لدى مشتري الذهب الكثير ليتوقعوه في موسم "ديوالي" هذا العام، حيث يستعد تجار المجوهرات في جميع أنحاء البلاد لعرض مجموعات فريدة وبأسعار تنافسية.
وفي الإمارات، يظل الذهب مطلوباً بشدة، وخاصة بين المشترين الهنود، نظراً لأهميته الثقافية خلال مهرجان ديوالي.
وتتميز دبي بشكل خاص بأنها تقدم بعضاً من أدنى أسعار الذهب على مستوى العالم، وذلك بفضل سياساتها الصديقة للضرائب. علاوة على ذلك، يشتهر الذهب الذي يتم شراؤه في دبي بجودته وموثوقيته الاستثنائية.
خلال مهرجان ديوالي، يأتي العديد من الزوار من الهند إلى دبي لشراء الذهب. وقال محمد فراس، نائب الرئيس المساعد في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، "هناك توافد جيد من الزوار الهنود كل عام للاحتفال بعيد ديوالي هنا في الإمارات العربية المتحدة، لأسباب مختلفة. كما يحب الناس شراء الذهب خلال هذه الفترة، والأسعار هنا تنافسية للغاية."
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، لدينا جالية هندية ضخمة هنا، لذا يتعين علينا تلبية احتياجاتها أيضاً". كما ذكر أن مهرجان ديوالي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأحداث السنوية للمدينة منذ عام 2017.
وتحدث توفيق عبد الله، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجموعة مجوهرات جوهرة، والعضو المؤسس والرئيس السابق لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات، عن تفاصيل العروض الترويجية الخاصة بعيد ديوالي. وقال: "في عيد ديوالي هذا العام، نقدم هدايا وأسعاراً خاصة وعروضاً ترويجية مميزة. وقد استعد بعض صائغي المجوهرات خلال الشهرين الماضيين لتقديم منتجات جديدة بأسعار تنافسية. ولدينا حالياً 162 صائغاً يشاركون في احتفالات ديوالي هذا العام."
وأضاف: "من الصعب تحديد ما إذا كان عيد ديوالي أو شراء الذهب يأتي أولاً. يتميز عيد ديوالي بشراء بعض قطع المجوهرات على الأقل، وخاصة الذهب. سيفاجئ الناس بالعروض المثيرة التي يقدمها المشاركون. لست مضطراً لدعوة الناس لشراء الذهب في عيد ديوالي لأنه تقليد."
ستعزز مجموعة دبي للمجوهرات روح الاحتفالات من خلال حملتها المرتقبة "تألقي في ديوالي مع سحر مدينة الذهب"، والتي تستمر من 20 أكتوبر حتى 7 نوفمبر. يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات تصل إلى 50% على مجموعات مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤية، بالإضافة إلى أسعار مخفضة على رسوم التصنيع والاستبدال والهدايا مع كل عملية شراء. وإضافةً إلى الاحتفالات، سيحظى 30 متسوقاً محظوظاً بفرصة الفوز بحصة من قسائم هدايا بقيمة 150 ألف درهم إماراتي عند إنفاق 500 درهم إماراتي أو أكثر.
وفي الوقت نفسه، تقدم داماس عروضاً مغرية من خلال حملتها "احتفل بالبدايات الذهبية". وسيحصل العملاء الذين يشترون مجوهرات ألماسية بقيمة تتراوح بين 3000 و4999 درهماً إماراتياً على عملة ذهبية مجانية بوزن 0.5 جرام عيار 22 قيراطاً. أما أولئك الذين ينفقون 5000 درهم إماراتي أو أكثر، فسيحصلون على عملة ذهبية بوزن جرام واحد كهدية.
وبالنسبة للمشتريات الأكبر، سيتم منح قطعة ذهبية إضافية بوزن جرام واحد مقابل كل 20 ألف درهم يتم إنفاقها على مجوهرات الماس. كما تعمل داماس على خفض رسوم التصنيع على مجوهرات ذهبية مختارة من عيار 22 قيراطاً، وتوفر سياسة خصم صفرية خاصة على عمليات تبادل الذهب، مما يسمح للعملاء باستبدال المجوهرات القديمة بقطع جديدة بسعر الذهب السائد. تتوفر هذه العروض في متاجر داماس المختارة في جميع أنحاء دبي حتى 3 نوفمبر.
وبالإضافة إلى ذلك، ستقيم مجموعة مراكز التسوق في دبي مسابقة توزيع الذهب من 21 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر الدخول في السحب للفوز بحصة من الذهب بقيمة 100 ألف درهم، مع جوائز إضافية متاحة للمنفقين الأعلى في الأول من نوفمبر.
يمكن للمتسوقين أيضاً الاستفادة من العروض الترويجية المثيرة في ديوالي هذا العام. يمكن للمتسوقين الاستفادة من الخصومات والهدايا الرائعة، بالإضافة إلى الهدايا المجانية على المشتريات المحددة.
على سبيل المثال، تقدم حملة "روشان ديوالي" في مركز برجمان التجاري لعشرة متسوقين فرصة للفوز بحصة من جوائز إعادة تصميم المنازل بقيمة 75 ألف درهم إماراتي عند إنفاق 250 درهماً إماراتياً حتى 3 نوفمبر.
من ناحية أخرى، يستضيف سيتي سنتر ديرة جوائز كبرى وعروضاً ثقافية وعروضاً للبيع بالتجزئة، ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون أكثر من 300 درهم الفوز بنصف كيلوجرام من الذهب.
سيضيف سيتي سنتر ديرة المزيد من الإثارة إلى المدينة من خلال الديكورات الضوئية المذهلة والجوائز الكبرى التي لا تقبل المنافسة، وعروض التجزئة التي لا تُفوَّت، والعروض الثقافية والترفيهية طوال موسم ديوالي بأكمله. سيحظى المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 300 درهم بفرصة الفوز بنصف كيلوجرام من الذهب بمجرد مسح إيصالاتهم على تطبيق (شير) SHARE.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون عشاق الطعام على موعد مع تجربة فريدة في ديوالي هذا العام، حيث ستبذل المطاعم الرائدة في دبي قصارى جهدها لتقديم وليمة من النكهات مع الأطباق الأصيلة والوصفات التقليدية والأطعمة الشهية التي لا بد من تجربتها وقوائم ديوالي الحصرية التي تجسد نكهات الموسم.
من 25 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2024، تستعد دبي للاحتفالات على مستوى المدينة بمهرجان الأضواء ديوالي.
وبالإضافة إلى الاحتفالات، ستضاء المدينة بعروض الألعاب النارية خلال ديوالي، مع عروض في السيف في 25 أكتوبر والقرية العالمية في 25 و26 أكتوبر و1 و2 نوفمبر.
وصرح ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي، أن القنصلية العامة للهند، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ودبي القابضة، ستستضيف مهرجان نور للأضواء في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر في منطقة السيف. وأضاف: "ندعو الجميع بحرارة للانضمام إلى الاحتفالات بحماس".
سيتضمن هذا المعرض الثقافي الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي تنظمه شركة (تيم ورك آرتس) TeamWork Arts، أضواء مذهلة وعروضاً فنية وتجارب تفاعلية وديكورات مستوحاة من ديوالي. وستشمل الفعاليات مواكب العرائس والعروض المسرحية وحفلات الشعر والعروض الموسيقية والكوميديا الارتجالية وورش العمل في مجال التصميم والمأكولات الهندية التقليدية.
لمحبي الموسيقى، ستقام سلسلة حفلات (ذا ان فورغتبلز) The Unforgettables، وهي تكريماً للمغني الأسطوري جاجيت سينغ بمشاركة تلميذه توصيف أختر، في قاعة الشيخ راشد في المدرسة الثانوية الهندية حتى 26 أكتوبر.
ومن أبرز العروض المسرحية عرض "ميرا: أصداء الحب"، وهو عرض يحتفي بقوة المرأة وحبها، ومن المقرر أن يقام في 26 أكتوبر في مدرسة دبي البريطانية، جميرا بارك، بمشاركة 70 فناناً محلياً. هذا العرض هو عرض ساحر يجمع بين الرقص والمسرح والموسيقى.
سيقام مهرجان ديوالي 2024 أيضاً في 26 أكتوبر في أكاديمية اتصالات في دبي، ويضم ألعاباً تقليدية ورقصات شعبية ومعرضاً ترفيهياً وأكشاك طعام.
بالإضافة إلى ذلك، في 8 نوفمبر، سيتم عرض مسرحية الإثارة (بارف) Barff، التي كتبها وأخرجها سوراب شوكلا، على مسرح زعبيل، مما يعِد بتجربة مليئة بالتشويق.