دبي: رقم قياسي جديد لأسعار الذهب : 322 درهماً للجرام
ارتفعت أسعار الذهب في دبي لتسجل مستوى قياسي جديد، اليوم الأربعاء، بزيادة قدرها 2.75 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق.
في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 322 درهماً للجرام في دبي، بعد أن كان 319.25 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق يوم أمس الثلاثاء. وقد سجل الذهب أعلى مستوى سابق له عند 319.5 درهم للجرام يوم الثلاثاء. وقد ارتفعت الأسعار بما يقارب 22 درهماً للجرام منذ بداية هذا الشهر.
أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد حققت هي الأخرى مستويات قياسية حيث تم تداول الذهب عيار 22 قيراطاً بـ 298.0 درهماً للجرام و21 قيراطاً بـ 288.5 درهماً للجرام وعيار 18 قيرطاً بـ 247.25 درهماً للجرام. وعلى الصعيد العالمي، كانت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2,659 دولاراً للأونصة.
وقد شهدت أسعار المعادن الثمينة ارتفاعاً نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
يتوقع المحللون أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر القادمة، بفضل انتعاش تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة، بالإضافة إلى توقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
قال "باس كويمان"، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول لدى شركة "دي إتش إف كابيتال"، أنه من المحتمل أن ينخفض سعر الذهب لفترة قصيرة بسبب قيام بعض المستثمرين ببيع جزء من ممتلكاتهم لتحقيق الأرباح.
وأضاف: "إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب جاء في أعقاب ظروف السوق المواتية، بما في ذلك التصريحات المطمئنة من قبل العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخفض أسعار الفائدة لأول مرة الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي التوقعات لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر القادمة إلى توفير بيئة مواتية للمعادن الثمينة لتستمر في اتجاهها الصعودي على المدى الطويل".
وتابع "كويمان": "في الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط متصاعدة، وهو ما قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة. ويظل الطلب من جانب المستثمرين على الذهب قوياً، كما يتضح من التدفقات المستمرة إلى صناديق الذهب المتداولة. وعلاوة على ذلك، تُبدي البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة رغبة كبيرة في شراء الذهب، وهو ما يمكن أن يدعم الأسعار على المدى المتوسط".