دبي: رقم قياسي جديد لأسعار الذهب : 322 درهماً للجرام

وتابع "كويمان": "في الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط متصاعدة، وهو ما قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة. ويظل الطلب من جانب المستثمرين على الذهب قوياً، كما يتضح من التدفقات المستمرة إلى صناديق الذهب المتداولة. وعلاوة على ذلك، تُبدي البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة رغبة كبيرة في شراء الذهب، وهو ما يمكن أن يدعم الأسعار على المدى المتوسط".