دبي: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بأكثر من 3 دراهم للجرام
شهدت أسواق الذهب في دبي اليوم انخفاضاً ملحوظاً تجاوز 3 دراهم للجرام، متأثرة بتراجع أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 1% في مستهل تعاملات الأسبوع.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 318.25 درهماً، فاقداً 3.25 دراهم مقارنة بإغلاق الأسواق نهاية الأسبوع عند 321.5 درهماً.
أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 294.5 درهماً، وعيار 21 قيراطاً إلى 285.25 درهماً، وعيار 18 قيراطاً إلى 244.5 درهماً.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2627.91 دولاراً للأونصة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.91% بحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات، ليصل إلى أقل من 1% في التعاملات المبكرة.
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