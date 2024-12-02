دبي: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بأكثر من 3 دراهم للجرام

وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2627.91 دولاراً للأونصة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.91% بحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات، ليصل إلى أقل من 1% في التعاملات المبكرة.