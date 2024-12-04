دبي: تراجع أسعار الذهب وسط ترقب حذر في الأسواق المالية

وأضافت "جول": "أثارت تصريحات "كريستوفر والر"، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أشار فيها إلى أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة بما يكفي، تكهنات حول احتمالية تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مما أثار ردود فعل متباينة في الأسواق. فمن ناحية، قللت هذه التصريحات من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ولكنها في المقابل، لمحت إلى استمرار ضغوط التضخم، وهو عامل يدعم ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل."