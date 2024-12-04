دبي: تراجع أسعار الذهب وسط ترقب حذر في الأسواق المالية
واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثالث على التوالي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بأسواق دبي.
وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 320.5 درهماً، بعد أن كان قد أغلق عند 321.25 درهماً يوم أمس الثلاثاء. أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً ليصل إلى 296.75 درهماً وبلغ سعر 21 قيراطاً 287.25 درهماً و18 قيراطاً 246.25 درهماً.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.19% ليصل إلى 2650.3 دولار للأوقية.
وأشارت "رانيا جول"، كبيرة محللي السوق لدى "اكس اس دوت كوم" (XS.com)، إلى أن تراجع أسعار الذهب دون مستوى 2640 دولاراً للأوقية يعكس حالة من الترقب الحذر في الأسواق المالية قبيل صدور بيانات التوظيف الأمريكية المرتقبة.
وقالت: "أعتقد أن هذا التراجع، على الرغم من بقاء الذهب ضمن نطاق تداولاته المحدودة مؤخراً، يؤكد ترقب المتعاملين لإشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مسار السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب صدور بيانات مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة في الولايات المتحدة (جولتس)، والتي قد توفر مؤشرات هامة حول توجه البنك المركزي مستقبلاً".
وفي الوقت نفسه، يستعيد الدولار الأمريكي عافيته تدريجياً من الضغوط التي سببتها تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، والتي أثرت بدورها على أداء الذهب نظراً للعلاقة العكسية التي تربطه بالدولار.
وأضافت "جول": "أثارت تصريحات "كريستوفر والر"، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أشار فيها إلى أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة بما يكفي، تكهنات حول احتمالية تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مما أثار ردود فعل متباينة في الأسواق. فمن ناحية، قللت هذه التصريحات من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ولكنها في المقابل، لمحت إلى استمرار ضغوط التضخم، وهو عامل يدعم ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل."