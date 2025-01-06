دبي تحقق أكبر مكاسب في أسواق الخليج لعام 2024

وبحسب بيانات "كامكو إنفست"، كانت دبي أفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي العام 2024 عند 5158.7 نقطة. وقال التقرير الذي أعده جونيد أنصاري، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحوث في كامكو، ومحمد علي عمر، الشريك، وفينيثا ك. يلوري، المحلل، "كانت هذه أكبر مكاسب للمؤشر في السنوات الثلاث الماضية والسنة الرابعة على التوالي من المكاسب".

وشهدت ثمانية من القطاعات التسعة في البورصة نمواً خلال عام 2024. وكما كان متوقعاً، سجل مؤشر العقارات أكبر ارتفاع خلال العام، حيث حقق نمواً بنسبة 63.1% ليغلق العام عند 11,948.82 نقطة. وجاء بعده قطاعا الاتصالات والسلع الاساسية، اللذان سجلا مكاسب بنسبة 44.3% و45.0% على التوالي. من ناحية أخرى، سجل مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية انخفاضاً سنوياً طفيفاً، حيث تراجع بنسبة 0.9% ليغلق العام عند 97.90 نقطة.

وقال التقرير إن "المكاسب القوية التي حققها المؤشر كانت مدعومة بخط ثابت من الاكتتابات العامة الأولية مع إدراج عدد من الشركات الخاصة خلال العام".