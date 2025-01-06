دبي تحقق أكبر مكاسب في أسواق الخليج لعام 2024
عاد نجاح برنامج التنويع الاقتصادي في دبي إلى الواجهة مرة أخرى، حيث أظهر تقرير ارتفاع مؤشر المدينة القياسي بنسبة 27.1% خلال العام الماضي.
وبحسب بيانات "كامكو إنفست"، كانت دبي أفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي العام 2024 عند 5158.7 نقطة. وقال التقرير الذي أعده جونيد أنصاري، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحوث في كامكو، ومحمد علي عمر، الشريك، وفينيثا ك. يلوري، المحلل، "كانت هذه أكبر مكاسب للمؤشر في السنوات الثلاث الماضية والسنة الرابعة على التوالي من المكاسب".
وشهدت ثمانية من القطاعات التسعة في البورصة نمواً خلال عام 2024. وكما كان متوقعاً، سجل مؤشر العقارات أكبر ارتفاع خلال العام، حيث حقق نمواً بنسبة 63.1% ليغلق العام عند 11,948.82 نقطة. وجاء بعده قطاعا الاتصالات والسلع الاساسية، اللذان سجلا مكاسب بنسبة 44.3% و45.0% على التوالي. من ناحية أخرى، سجل مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية انخفاضاً سنوياً طفيفاً، حيث تراجع بنسبة 0.9% ليغلق العام عند 97.90 نقطة.
وقال التقرير إن "المكاسب القوية التي حققها المؤشر كانت مدعومة بخط ثابت من الاكتتابات العامة الأولية مع إدراج عدد من الشركات الخاصة خلال العام".
وفيما يتعلق بالمكاسب السنوية، تصدرت شركة تكافل الإمارات القابضة القائمة بارتفاع سعر سهمها بنسبة 247.8% في عام 2024، تلتها شركة الوطنية الدولية القابضة و*شركة باركين*، حيث سجلت أسعار أسهمهما مكاسب بنسبة 233.3% و 131.0% على التوالي.
من ناحية أخرى، سجلت أسهم أجيليتي أكبر انخفاض في عام 2024 بنسبة -76.9%، تلتها الخليج للملاحة و المزايا القابضة بانخفاضات بنسبة 27.4% و 26.8% على التوالي.
شهد سوق دبي المالي نمواً معتدلاً في عام 2024 حيث ارتفع حجم التداول بنسبة 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى 50.4 مليار سهم مقارنة بـ 47.8 مليار سهم في عام 2023. ومن حيث القيمة المتداولة، تحسنت القيمة الإجمالية للأسهم بنسبة 9.2% على أساس سنوي لتصل إلى 104.2 مليار درهم، ارتفاعاً من 95.4 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة التداولات في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة خلال العام، فضلاً عن مساهمة الأسهم المدرجة حديثاً في البورصة.
كانت شركة إعمار العقارية هي السهم الأكثر تداولاً في البورصة لهذا العام، حيث تم تداول أسهم بقيمة 24.4 مليار درهم في سوق دبي المالي. تبعها بنك الإمارات دبي الوطني و بنك دبي الإسلامي بقيمة تداول بلغت 12.0 مليار درهم و 9.0 مليار درهم على التوالي.
من حيث حجم التداول في البورصة خلال عام 2024، تصدرت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال بحجم تداول بلغ 8.4 مليار سهم. وتبعتها شركة الاتحاد العقارية و شعاع كابيتال بـ 6.6 مليار سهم و 3.2 مليار سهم على التوالي
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر العام بنسبة 1.7% ليغلق العام عند 9419.0 نقطة.
"وكان هذا هو العام الثاني على التوالي من الانخفاض للمؤشر بعد انخفاض بنسبة 6.2% في عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في البورصة بشكل طفيف بنسبة 0.5% لتصل إلى 2.92 تريليون درهم (حوالي 796 مليار دولار أمريكي)، ويرجع ذلك أساساً إلى إدراج شركات جديدة في البورصة مثل اللولو، ألف للتعليم، شركة إن ام دي سي للطاقة، و شركة أبوظبي الوطنية للتموين."
وانخفضت ستة من مؤشرات القطاعات العشرة خلال العام. وارتفع مؤشر العقارات بنسبة 35.5% خلال عام 2024، وهو أكبر نمو بين المؤشرات، يليه مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 29.7% و مؤشر الطاقة بنسبة 9.5%. وانخفض مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 35.6%، وهو أكبر انخفاض بين المؤشرات، يليه عن كثب مؤشر السلع الاستهلاكية التقديرية الذي سجل انخفاضاً بنسبة 34.0% في عام 2024.
علاوة على ذلك، سجلت مؤشرات الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل الاتصالات انخفاضاً سنوياً بنسبة 18.2 في المائة، مما ساهم في الانخفاض العام في السوق.
وتصدرت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء قائمة الرابحين السنويين، مسجلة ارتفاعاً في سعر سهمها بنسبة 247.1%، تلتها شركة الخليج للاستثمار و أبكس للاستثمار اللتان شهدتا مكاسب بنسبة 124.6% و 113.7% على التوالي. وسجلت مجموعة فينيكس أكبر انخفاض سنوي بنسبة 46.0%، تلتها صناعات أسمنت الفجيرة و شركة بيور هيلث القابضة بانخفاضات بنسبة 43.7% و 42.1% على التوالي.
وارتفعت أنشطة التداول في البورصة على أساس سنوي في عام 2024، حيث زادت أحجام التداول بنسبة 60.6% لتصل إلى 79.8 مليار سهم مقارنة بـ 49.7 مليار سهم في عام 2023. وبالمثل، تحسنت القيمة المتداولة بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 314.9 مليار درهم خلال عام 2024، ارتفاعاً من 284.3 مليار درهم في عام 2023.
ومن حيث الأسهم الأكثر نشاطاً في التداول، تصدرت شركة إنترناشيونال القابضة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بقيمة تداول بلغت 56.3 مليار درهم خلال عام 2024. وتبعتها شركة أبوظبي الوطنية القابضة و ألفا ظبي القابضة بتداولات بلغت قيمتها 25.0 مليار درهم و 21.2 مليار درهم على التوالي.
وفيما يتعلق بأحجام التداول، تصدرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الأحجام في عام 2024 حيث تم تداول 8.5 مليار سهم من أسهم شركة المرافق. وتلتها شركة إشراق للاستثمار و مجموعة مالتيبلي بتداولات بلغت 8.1 مليار سهم و 6.3 مليار سهم على التوالي.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت أسواق الأسهم مرة أخرى واحدة من أصغر المكاسب على مستوى العالم خلال عام 2024. وسجل مؤشر إم أس سي أيه لدول مجلس التعاون الخليجي مكاسب بنسبة 0.7% خلال العام، بعد أداء متباين على مستوى الدول. وقال التقرير: "تميز الأداء خلال العام بالعديد من الأحداث الرئيسية على مستوى العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل كبير على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وشملت هذه الأحداث الحرب على غزة تليها لبنان، وكذلك التغيير المفاجئ في السلطة في سوريا. كما كان للهجمات في البحر الأحمر تأثير كبير على التوجهات تجاه المنطقة".