دبي: انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب وسط تقلبات السوق

وأضافت: "في رأيي، من المرجح أن يستمر ذلك في الضغط على الذهب على المدى القريب، خاصة مع ارتفاع عوائد السندات، التي تشكل عاملاً حاسماً في تحديد جاذبية الذهب كمخزن للقيمة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم قوة الدولار الأمريكي الطلب على الأصول التي تدر عائداً، مما يضعف جاذبية الذهب مع سعي الأسواق إلى عوائد أفضل".