دبي: انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب وسط تقلبات السوق
واصلت أسعار الذهب في دبي في التراجع، بما يتماشى مع انخفاض الأسعار العالمية.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً، اليوم الجمعة، إلى 314.50 درهماً، مقارنة بـ 315.75 درهماً في التعاملات المبكرة يوم الخميس. وخسر أكثر من 6 دراهم للجرام هذا الأسبوع حتى الآن.
وبالمثل، تم بيع الذهب عيار 22 و21 و18 قيراطاً أيضاً بسعر أقل: 291.25 درهماً، و 282 درهماً، و 241.75 درهماً للجرام على التوالي.
تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2606.65 دولار للأونصة في التعاملات المبكرة.
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قالت رانيا جول، المحللة السوقية البارزة في "XS.com"، إن أسعار الذهب شهدت تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة، مع تعافٍ طفيف يوم الخميس بعد أن اخترقت الأسعار خط العنق لنمط القمة المزدوجة عند 2613 دولاراً، لتعود إلى مستويات 2600 دولار التي اخترقتها بنجاح يوم الأربعاء، في أعقاب التصريحات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي تصريحاته الأخيرة، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، وتشير التوقعات الاقتصادية إلى خفض محدود لأسعار الفائدة في وقت قريب. وقد دفعت هذه السياسة النقدية المتشددة العائدات على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ مايو، مما أدى إلى تعزيز الدولار وفرض ضغوط على الذهب، وهو أصل غير مدر للعائد.
وأضافت: "في رأيي، من المرجح أن يستمر ذلك في الضغط على الذهب على المدى القريب، خاصة مع ارتفاع عوائد السندات، التي تشكل عاملاً حاسماً في تحديد جاذبية الذهب كمخزن للقيمة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم قوة الدولار الأمريكي الطلب على الأصول التي تدر عائداً، مما يضعف جاذبية الذهب مع سعي الأسواق إلى عوائد أفضل".