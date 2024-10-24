دبي: انخفاض أسعار الذهب قبل"ديوالي" يجذب المتسوقين

تراجعت أسعار الذهب في مستهلّ تعاملات اليوم الخميس في أسواق دبي، مواصلةً بذلك هبوطها الذي بدأ مساء أمس الأربعاء.

جاء هذا الانخفاض بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والطلب القوي من الصين.