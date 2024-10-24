دبي: انخفاض أسعار الذهب قبل"ديوالي" يجذب المتسوقين
تراجعت أسعار الذهب في مستهلّ تعاملات اليوم الخميس في أسواق دبي، مواصلةً بذلك هبوطها الذي بدأ مساء أمس الأربعاء.
جاء هذا الانخفاض بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والطلب القوي من الصين.
ويُعدّ انخفاض أسعار الذهب في أواخر يوم الأربعاء وصباح الخميس خبراً ساراً للمتسوقين في دبي، خصوصاً مع اقتراب مهرجان ديوالي الهندي الذي سيُقام الأسبوع المقبل، حيث يحرص الكثير من الهنود على شراء الذهب والمجوهرات اعتقاداً بأنّه يجلب الحظ السعيد خلال المهرجان.
وقد انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً، عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات اليوم الخميس، ليصل إلى 331.25 درهماً للجرام، مُقارنةً بإغلاق الليلة الماضية عند 331.5 درهماً للجرام، بعد أن كان قد سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 333 درهماً للجرام صباح الأربعاء.
كما انخفضت أسعار العيارات الأخرى من الذهب ليسجل عيار 22 قيراطاً سعر 305.75 درهم للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21 قيراطاً 296 درهماً للجرام، أما عيار 18 قيراطاً فقد وصل إلى 253.75 درهماً للجرام.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.22% ليصل إلى 2727.32 دولاراً للأونصة في الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، لكنه لا يزال أقل من سعره في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء والذي بلغ 2750 دولاراً للأونصة.
وأشار "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار لدى "سنتشري فاينانشال"، إلى أن الذهب قد سجّل مستوى قياسياً جديداً، مدفوعاً بالصراعات في الشرق الأوسط والتقلبات المُحيطة بالانتخابات الأمريكية المُقبلة، مما زاد من الإقبال على الأصول الآمنة.
وأضاف: "ارتفع سعر الذهب على الرغم من أن الدولار الأمريكي لا يزال قوياً، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة. وقد أثارت البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن تراجع التضخم إلى الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 2% قد يكون أبطأ مما هو متوقع، مما يُضعف فرص خفض أسعار الفائدة في شهر نوفمبر. وينتظر المستثمرون الآن بفارغ الصبر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات وطلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة يوم الخميس."