دبي: الذهب يتجاوز حاجز الـ 300 درهم مجدداً
عادت أسعار الذهب عيار 22 قيراطاً لتتجاوز حاجز الـ300 درهم من جديد، حيث ارتفعت الأسعار العالمية إلى 2680 دولاراً للأوقية.
شهدت أسواق دبي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، تسجيل جرام الذهب عيار 24 قيراطاً لسعر 327.25 درهماً، بينما سجل عيار 22 قيراطاً سعر 303 دراهم.
حقق جرام الذهب عيار 24 قيراطاً مكاسب بلغت 8.75 درهم، بينما ارتفع عيار 22 قيراطاً بنحو 7.50 درهم منذ بداية الأسبوع.
سبق وأن تخطى سعر الذهب عيار 22 حاجز الـ 300 درهم للجرام قبل بضعة أشهر عندما تجاوزت الأسعار العالمية 2700 دولاراً للأوقية.
أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد تم تداول الذهب عيار 21 قيراطاً بسعر 293.50 درهماً للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 قيراطاً 251.50 درهماً للجرام.
وعلى الصعيد لعالمي، تراجعت أسعار الذهب قليلاً بنسبة 0.5%، لتسجل 2680.55 دولاراً للأوقية.
وقال "تيرينس هوف"، مستشار استراتيجيات الأسواق المالية لدى "إكسنيس"، أن الذهب تفاعل مع التطورات المتوقعة في السياسة الاقتصادية الصينية.
وأضاف "هوف": "إن إعلان المكتب السياسي الصيني عن سياسة أكثر مرونة عزز التفاؤل بين المستثمرين، وقد يشجع على المخاطرة، وهو ما قد يضغط قليلاً على الذهب. ومع ذلك، فإن استئناف البنك المركزي الصيني لعمليات شراء الذهب قد يدعم السوق بعد فترة من التقلبات".
تتجه أنظار السوق حالياً صوب تقارير التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي ستؤثر بشكل حاسم على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، خاصةً بعد صدور بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، مما عزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع السياسة يوم الخميس، وهو ما قد يدعم أسعار الذهب بشكل أكبر.
وتابع "هوف" قائلاً: "قد يزداد الإقبال على الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، فضلاً عن المخاوف المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والصراعات التجارية الدولية المحتملة، فهذه العوامل مجتمعة قد تدفع الطلب على الأصول الآمنة نحو الارتفاع."