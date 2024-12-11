دبي: الذهب يتجاوز حاجز الـ 300 درهم مجدداً

تتجه أنظار السوق حالياً صوب تقارير التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي ستؤثر بشكل حاسم على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، خاصةً بعد صدور بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، مما عزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع السياسة يوم الخميس، وهو ما قد يدعم أسعار الذهب بشكل أكبر.