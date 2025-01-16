دبي: ارتفاع أسعار الذهب نصف درهم للجرام
شهدت أسعار الذهب في دبي ارتفاعاً جديداً صباح اليوم الخميس، حيث افتتح سعر الذهب من عيار 22 قيراطاً عند مستوى يتجاوز 302 درهم للجرام.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب من عيار 24 و22 قيراطاً بمقدار 0.50 درهم للجرام، ليصل سعر عيار 24 إلى 326.75 درهم، وعيار 22 إلى 302.50 درهم، وذلك بحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات.
وبالنسبة للعيارات الأخرى، ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 و18 قيراطاً إلى 292.75 درهماً و251 درهماً للجرام على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، تراجع الذهب عن مستوى 2700 دولار، حيث تم تداوله عند 2696.91 دولاراً للأونصة، بارتفاع طفيف في التعاملات المبكرة. ويبلغ المعدن الأصفر الآن أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، بعد أن رفعت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، قال بعض المحللين إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس توج المكاسب اليوم الخميس.
وقال "هاني أبو عاقلة"، كبير محللي السوق لدى "إكس تي بي مينا"، إن المعدن الأصفر تأثر في المقام الأول بالدولار وعوائد سندات الخزانة.
وذكر إن السياسات التي اقترحها الرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، وخاصة تعهده بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات، قد تؤدي إلى زيادة مخاطر التضخم، ممّا يضيف تعقيداً إلى عملية اتخاذ القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف: "في حين أن الضغوط قصيرة الأجل تثقل كاهل أسعار الذهب، فإن التوقعات الأوسع نطاقاً قد تظل مواتية. وقد يستمر الذهب في الاستفادة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة والطلب الثابت من البنوك المركزية".