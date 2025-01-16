دبي: ارتفاع أسعار الذهب نصف درهم للجرام

وعلى الصعيد العالمي، تراجع الذهب عن مستوى 2700 دولار، حيث تم تداوله عند 2696.91 دولاراً للأونصة، بارتفاع طفيف في التعاملات المبكرة. ويبلغ المعدن الأصفر الآن أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، بعد أن رفعت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.