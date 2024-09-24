دبي: ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في دبي في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، مسجلة مستوى قياسي جديد.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بلغ 319.50 درهماً عند افتتاح الأسواق اليوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 0.50 درهماً لكل جرام.
أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد ارتفعت أسعار 22 قيراطاً إلى 295.75 درهماً، و21 قيراطاً إلى 286.25 درهماً، و18 قيراطاً إلى 245.25 درهماً لكل جرام.
وعلى الصعيد العالمي، سجل الذهب ارتفاعاً طفيفاً عند 2626.43 دولاراً للأوقية.
ويعود ارتفاع أسعار الذهب إلى التوقعات المتعلقة بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
قال "إيبك أوزكارديسكايا"، المحلل الكبير لدى بنك "سويسكوت"، أن الذهب الأصفر قفز إلى مستوى قياسي جديد بفضل انخفاض العائدات الأميركية وزيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً بسبب المخاوف الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.
وأضاف: "يشير مؤشر القوة النسبية إلى ذروة الشراء، مما يشير إلى أن الذهب تم شراؤه بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة للغاية وأن التصحيح الهبوطي سيكون جيداً عند المستويات الحالية. ومع ذلك، فإن الارتباك حول ما إذا كانت أسواق الأسهم تستحق الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة بينما يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إنهاء سياسته المشددة، بالإضافة إلى الوضع الجيوسياسي المتوتر، قد يساعد ثيران الذهب (وهم المتداولون الذين يحتفظون بتداولات الشراء مفتوحة) على تجاهل ظروف ذروة الشراء لفترة من الوقت."