دبي: ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة

وأضاف: "يشير مؤشر القوة النسبية إلى ذروة الشراء، مما يشير إلى أن الذهب تم شراؤه بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة للغاية وأن التصحيح الهبوطي سيكون جيداً عند المستويات الحالية. ومع ذلك، فإن الارتباك حول ما إذا كانت أسواق الأسهم تستحق الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة بينما يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إنهاء سياسته المشددة، بالإضافة إلى الوضع الجيوسياسي المتوتر، قد يساعد ثيران الذهب (وهم المتداولون الذين يحتفظون بتداولات الشراء مفتوحة) على تجاهل ظروف ذروة الشراء لفترة من الوقت."