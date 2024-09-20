دبي: أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتحقق أرقاماً قياسية
واصلت أسعار الذهب في دبي ارتفاعها، محققة مستويات قياسية جديدة اليوم الجمعة، بعد أن تجاوزت الأسعار العالمية حاجز 2600 دولار للأونصة.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 314.0 درهماً، اليوم الجمعة، متجاوزاً ذروته السابقة البالغة 313.75 درهماً للجرام، والتي سُجلت يوم أمس الخميس.
أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد تم تداول الذهب عيار 22 قيراطاً بسعر 290.75 درهماً وعيار 21 قيراطاً بـ 281.5 درهماً وعيار 18قيراطاً بـ 241.25 درهماً للجرام.
وافتتحت أسعار الذهب الأسبوع يوم الاثنين بارتفاع ملحوظ، لكنها تراجعت في الأيام القليلة التالية قبل أن ترتفع مرة أخرى بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء.
عالمياً، تم تداول الذهب بسعر 2611.93 دولاراً للأوقية، بزيادة بنسبة 0.95% عند الساعة 12:50 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
وقال فادي الكردي، الرئيس التنفيذي لشركة "إف إف إيه كينجز" (FFA Kings) إن ارتفاع أسعار الذهب جاء بعد أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ سنوات.
وأوضح: "بينما تشير التوقعات إلى احتمالية وجود تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، ونصح بتوخي الحذر في تفسير التحركات السياسية المستقبلية. كما يدعم ارتفاع الذهب ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات سندات الخزانة، مما يخلق بيئة مواتية لهذا المعدن الثمين".
وأضاف الكردي: "قرارات السياسة النقدية التي تتخذها البنوك المركزية الكبرى الأخرى قد تؤثر أيضاً على معنويات المستثمرين وجاذبية الذهب مقارنة بالأصول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تظل المخاوف المستمرة بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، تعزز من جاذبية الذهب كأصل آمن".