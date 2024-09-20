دبي: أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتحقق أرقاماً قياسية

وأوضح: "بينما تشير التوقعات إلى احتمالية وجود تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، ونصح بتوخي الحذر في تفسير التحركات السياسية المستقبلية. كما يدعم ارتفاع الذهب ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات سندات الخزانة، مما يخلق بيئة مواتية لهذا المعدن الثمين".