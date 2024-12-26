دبي: أسعار الذهب تواصل الارتفاع بدرهم للجرام الواحد

وأضافت: "رغم أن السوق قد وضعت في الحسبان خفض أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات ببطء وتيرة التيسير النقدي خلال العام المُقبل تزيد من صعوبة التنبؤ. ويشير هذا السيناريو إلى أن دعم الذهب قد يبقى محدوداً ما لم تتجاوز توقعات السوق بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي التيسير النقدي المُتوقع".