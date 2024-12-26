دبي: أسعار الذهب تواصل الارتفاع بدرهم للجرام الواحد
ارتفعت أسعار الذهب في دبي صباح اليوم الخميس بنحو درهم إماراتي واحد للجرام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 318.25 درهماً، بارتفاع 1.25 درهماً عن إغلاق الليلة الماضية.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً بنحو درهم واحد إلى 294.5 درهماً، في حين ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 285.25 درهماً و244.5 درهماً على التوالي.
أما عالمياً، فقد تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2626.98 دولاراً للأونصة، بارتفاع 0.4 %.
وقالت "رانيا جول"، المحللة البارزة للسوق في منصة "إكس إس دوت كوم"، أن ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات السندات يخلقان بيئة داعمة للذهب.
وأضافت: "رغم أن السوق قد وضعت في الحسبان خفض أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات ببطء وتيرة التيسير النقدي خلال العام المُقبل تزيد من صعوبة التنبؤ. ويشير هذا السيناريو إلى أن دعم الذهب قد يبقى محدوداً ما لم تتجاوز توقعات السوق بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي التيسير النقدي المُتوقع".
وأشارت إلى أن "الضغوط على الذهب تتزايد مع اقترابه من مستوى الدعم الحرج عند 2635 دولاراً، وأن كسر هذا المستوى قد يُطلق موجة هبوطية جديدة".
وترى "جول" أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يُسهم في استقرار أسعار الذهب على المدى القصير، مُشيرةً إلى أن "المستثمرين يلجؤون عادة إلى الذهب كملاذ آمن عند انخفاض العائدات، مما يجعل هذا العامل محركاً رئيسياً للحفاظ على الزخم الإيجابي للأسعار". وأضافت أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تُضيف عاملاً آخر يؤثر على تحركات الذهب.