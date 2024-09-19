دبي: أسعار الذهب تنخفض بعد بلوغها مستويات قياسية

وأشار "براون" إلى أن صعود الذهب كان أمراً محيراً بعض الشيء، حيث كان منفصلاً إلى حد ما عن "الدوافع التقليدية" مثل شهية المخاطرة لمعظم السنة. وقال: "من الواضح أن هذا يؤدي إلى الاستنتاج الطبيعي بأن التدفقات، التي تأتي على الأرجح من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى حد كبير، هي التي دفعت الارتفاع المستمر، والتي تستمر في تحفيز الطلب الكبير".