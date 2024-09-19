دبي: أسعار الذهب تنخفض بعد بلوغها مستويات قياسية

تواصل أسعار الذهب انخفاضها عند افتتاح الأسواق في دبي اليوم الخميس، بعد بلوغها مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 310.5 درهم للجرام، مقارنةً بـ 311.25 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق يوم أمس الأربعاء، بتراجع قدره 0.75 درهماً للجرام. وقد خسر الذهب 3 دراهم للجرام هذا الأسبوع بعد أن بلغ 313.5 درهماً مساء الاثنين.
فيما يتعلق بالعيارات الأخرى، افتتح الذهب عيار 22 قيراطاً بسعر 287.5 درهماً للجرام، والذهب عيار 21 قيراطاً بسعر 278.25 درهماً للجرام، والذهب عيار 18 قيراطاً بسعر 238.5 درهماً للجرام.
على الصعيد العالمي، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية بسعر 2,567.13 دولاراً للأوقية، بزيادة قدرها 0.31%. وقد بلغت الأسعار 2,589 دولاراً في وقت سابق من هذا الأسبوع. يتم تعديل أسعار الذهب صباحاً لتتناسب مع تقلبات الأسعار العالمية التي تحدث خلال الليل.
وقال "مايكل براون"، كبير استراتيجيي الأبحاث لدى "بيبرستون"، إنه من حيث المستويات المحددة، يبرز مستوى 2600 دولاراً للأوقية باعتباره المقاومة الأكثر أهمية في الأمد القريب، وذلك بفضل أهميته النفسية كرقم دائري.
وأضاف "براون": "من ناحية الانخفاض، تعتبر مستويات النطاق السابقة عند 2,530 دولاراً للأوقية هي المستوى الأكثر وضوحاً الذي سيتعين على المضاربين على الانخفاض كسره، من أجل تمديد أي زخم هبوطي محتمل".
وأشار "براون" إلى أن صعود الذهب كان أمراً محيراً بعض الشيء، حيث كان منفصلاً إلى حد ما عن "الدوافع التقليدية" مثل شهية المخاطرة لمعظم السنة. وقال: "من الواضح أن هذا يؤدي إلى الاستنتاج الطبيعي بأن التدفقات، التي تأتي على الأرجح من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى حد كبير، هي التي دفعت الارتفاع المستمر، والتي تستمر في تحفيز الطلب الكبير".