دبي: أسعار الذهب ترتفع 1.5 درهم للجرام اليوم

في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين. وفي حين من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن المشاركين في السوق مهتمون بشكل خاص بخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" القادم، حيث قد يتناول دعوات الرئيس "ترامب" لخفض أسعار الفائدة وربما يلمح إلى الخطوات التالية في السياسة النقدية.