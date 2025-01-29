دبي: أسعار الذهب ترتفع 1.5 درهم للجرام اليوم
ارتفعت أسعار الذهب في دبي، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن افتتحت منخفضة لمدّة يومين هذا الأسبوع، حيث ارتفعت بمقدار 1.5 درهم للجرام.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات ارتفاع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً عند الافتتاح عند 334.5 درهماً إماراتياً للجرام، مقارنة بـ 333 درهماً إماراتياً عند إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء. وبالمثل، ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً أيضاً ليصل إلى 309.75 درهماً إماراتياً و299.75 درهماً إماراتياً و257 درهماً إماراتياً للجرام على التوالي. وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب عند 2761.7 دولاراً للأونصة.
وقال "حسن فواز"، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة "جيف تريد"، إن معنويات السوق تأثرت بالتهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية التجارية، والتي أثارت مخاوف بشأن تأثيرها الاقتصادي المحتمل.
وأضح "فواز": "إن هذه المخاوف قد تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب. وفي هذا الصدد، قد يستمر المعدن في الحصول على الدعم من حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة المحيطة بولاية "ترامب" الثانية وإعلانات السياسة المستقبلية".
وأضاف:"على المدى الطويل، قد يواصل الذهب أيضاً اكتساب القوة بفضل الطلب المستدام من البنوك المركزية".
في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين. وفي حين من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن المشاركين في السوق مهتمون بشكل خاص بخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" القادم، حيث قد يتناول دعوات الرئيس "ترامب" لخفض أسعار الفائدة وربما يلمح إلى الخطوات التالية في السياسة النقدية.
وتابع "فواز" قائلاً:"إن سياسات "ترامب" التضخمية المحتملة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يؤثر سلباً على الذهب".