دبي: أسعار الذهب ترتفع.. عيار 22 يتجاوز 295 درهماً للجرام

أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات زيادة في سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار درهم واحد ليصل إلى 319 درهماً للجرام، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً بمقدار 0.75 درهم ليبلغ 295.25 درهماً للجرام.

وفي ما يتعلق بأنواع الذهب الأخرى، بلغ سعر بيع الذهب عيار 21 و18 قيراطاً 285.75 و245 درهماً للجرام على التوالي، في المتاجر في مختلف أنحاء الإمارة.