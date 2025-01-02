دبي: أسعار الذهب ترتفع.. عيار 22 يتجاوز 295 درهماً للجرام
ارتفعت أسعار الذهب في دبي لليوم الثاني على التوالي في بداية العام الجاري.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات زيادة في سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار درهم واحد ليصل إلى 319 درهماً للجرام، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً بمقدار 0.75 درهم ليبلغ 295.25 درهماً للجرام.
وفي ما يتعلق بأنواع الذهب الأخرى، بلغ سعر بيع الذهب عيار 21 و18 قيراطاً 285.75 و245 درهماً للجرام على التوالي، في المتاجر في مختلف أنحاء الإمارة.
عالمياً، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2633.97 دولار للأونصة، بارتفاع 0.36 بالمئة في تمام الساعة 9.05 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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وكان المعدن الأصفر أحد الأصول الأفضل أداءً في العام الماضي، حيث ارتفع بأكثر من 27 بالمئة في أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2010.
وينتظر المتعاملون والمستثمرون المزيد من الأدلة بشأن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خفض أسعار الفائدة وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على دول أخرى.
ويتوقع المحللون أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجا أبطأ تجاه خفض أسعار الفائدة هذا العام.
علاوة على ذلك، كان المتداولون ينتظرون أيضاً بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة وبيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من التوجيه.
يعتقد معظم المحللين أن توقعات الذهب لعام 2025 إيجابية، بناءً على انخفاض أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية حول العالم، والمشاكل السياسية المتعلقة بالرسوم الجمركية.