دبي: أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها أمس 3 دراهم للجرام
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة بدبي، اليوم الأربعاء، بعد أن خسرت 3 دراهم للجرام يوم الثلاثاء.
وكشفت بيانات صادرة عن مجموعة دبي للمجوهرات عن ارتفاع سعر الذهب من عيار 24 قيراطاً بمقدار 0.75 درهم ليصل إلى 320.25 درهماً للجرام، وذلك مع افتتاح أسواق دبي يوم الأربعاء. كما سجلت أسعار العيارات الأخرى من الذهب على النحو التالي: عيار 22 قيراطاً بسعر 296.5 درهماً للجرام، وعيار 21 قيراطاً بسعر 287 درهماً للجرام، وعيار 18 قيراطاً بسعر 246 درهماً للجرام.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2647.36 دولار للأونصة.
وقال "أولي هانسن"، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن مستثمري الذهب والفضة يتجهون بشكل متزايد نحو موقف دفاعي مع اقتراب نهاية العام، سعياً للحفاظ على مكاسبهم وتثبيتها بعد عام شهد أداءً قوياً للغاية.
وقال: "شهد هذا العام ارتفاعاً قياسياً في أسعار الذهب، محققاً أفضل عائد سنوي منذ عام 2010، فيما نجحت الفضة في مواكبة أداء الذهب، إذ بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول".
ووفقاً لبنك ساكسو، يتم تداول كلا المعدنين حالياً بارتفاع يتجاوز 27% منذ بداية العام، وهو أداء لافت للغاية رغم التحديات الناجمة عن قوة الدولار، الذي سجل ارتفاعاً بأكثر من 6% مقابل سلة من العملات الرئيسية.
وأضاف هانسن: "يمضي الاقتصاد الأميركي حالياً نحو تسجيل أفضل أداء له خلال عقد من الزمن. إلى جانب ذلك، ارتفعت عائدات السندات الأميركية رغم بدء دورة رفع أسعار الفائدة، وسط مخاوف من عدم الاستقرار المالي، مع استمرار الحكومات — لا سيما في الولايات المتحدة — في الإنفاق بأموال غير متوفرة، مما يزيد من أعباء الديون".