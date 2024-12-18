دبي: أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها أمس 3 دراهم للجرام

وقال: "شهد هذا العام ارتفاعاً قياسياً في أسعار الذهب، محققاً أفضل عائد سنوي منذ عام 2010، فيما نجحت الفضة في مواكبة أداء الذهب، إذ بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول".

ووفقاً لبنك ساكسو، يتم تداول كلا المعدنين حالياً بارتفاع يتجاوز 27% منذ بداية العام، وهو أداء لافت للغاية رغم التحديات الناجمة عن قوة الدولار، الذي سجل ارتفاعاً بأكثر من 6% مقابل سلة من العملات الرئيسية.