دبي: أسعار الذهب تتراجع بعد تسجيل مستويات قياسية

ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، تم تداول الذهب عيار 24 قيراطاً بسعر 312.0 درهماً للجرام في الساعة 9 صباحاً بتوقيت الإمارات. أما العيارات الأخرى، فقد فتحت على أسعار أقل، حيث تم تداول الذهب عيار 22 قيراطاً بسعر 289.0 درهماً، وعيار 21 قيراطاً بـ 279.75 درهم، وعيار 18 قيراطاً بـ 239.75 درهماً للجرام. وعلى الصعيد العالمي، تم تداول الذهب الفوري بسعر 2,575.9 دولاراً للأونصة عند الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات، بانخفاض قدره 0.3% مقارنةً بالأيام السابقة.