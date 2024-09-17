دبي: أسعار الذهب تتراجع بعد تسجيل مستويات قياسية
شهدت أسعار الذهب انخفاضاً قدره درهماً ونصف الدرهم للجرام عند افتتاح الأسواق في دبي اليوم الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستوى تاريخي بلغ 313.5 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق يوم أمس الاثنين.
ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، تم تداول الذهب عيار 24 قيراطاً بسعر 312.0 درهماً للجرام في الساعة 9 صباحاً بتوقيت الإمارات. أما العيارات الأخرى، فقد فتحت على أسعار أقل، حيث تم تداول الذهب عيار 22 قيراطاً بسعر 289.0 درهماً، وعيار 21 قيراطاً بـ 279.75 درهم، وعيار 18 قيراطاً بـ 239.75 درهماً للجرام. وعلى الصعيد العالمي، تم تداول الذهب الفوري بسعر 2,575.9 دولاراً للأونصة عند الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات، بانخفاض قدره 0.3% مقارنةً بالأيام السابقة.
أشار بعض المحللين إلى أن الانخفاض في الأسعار يعود إلى جني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأيام القليلة الماضية. قال "تيتو إياكوبا"، مدير التجارة لدى "فلوكوميونيتي" (FlowCommunity)، إن أسعار الذهب شهدت تقلبات ملحوظة بعد وصولها إلى مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين.
وأضاف "إياكوبا": "إن ضعف الدولار وانخفاض عائدات السندات دعما أسعار الذهب. كما أن التوقعات المتزايدة بأن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خفض كبير لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع قد تساعد في دعم أسعار الذهب، حيث يراهن المستثمرون في السوق بشكل متزايد على انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن أظهرت التقارير الأخيرة تراجعاً في سوق العمل."
ومع ذلك، قد يتوخى المتداولون الحذر حتى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، مع ترقب التحديثات السياسية القادمة من بنك إنجلترا (BoE) وبنك اليابان (BoJ) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار الذهب.
وتابع "إياكوبا": "بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يحافظ الذهب على ارتفاعه، بدعم من الطلب المستمر من البنوك المركزية، واهتمامات المستثمرين بشأن الانتخابات الأمريكية، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي التي تعزز جاذبية الذهب كأصل آمن."