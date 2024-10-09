دبي:أسعار الذهب ترتفع درهماً للجرام بعد خسائر الأمس
انتعشت أسعار الذهب في دبي في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن خسرت 4 دراهم للجرام أمس.
ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، سجل الذهب عيار 24 قيراطاً سعر 317 درهماً للجرام في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بزيادة قدرها درهم واحد مقارنة بإغلاق الأسواق مساء أمس. وشهدت باقي العيارات أيضاً ارتفاعات مماثلة، حيث افتتح الذهب عيار 22 قيراطاً عند 293.5 درهماً، وعيار 21 قيراطاً عند 284 درهماً، بينما وصل عيار 18 قيراطاً إلى 243.5 درهماً للجرام.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2620.57 دولار للأونصة في الساعة 9.10 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
وقدهبط الذهب أكثر من واحد بالمئة مساء الثلاثاء مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
في سبتمبر/أيلول، اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوة مهمة بتخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس، في بداية دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة. وقد أشار البنك إلى إمكانية مزيد من التخفيضات في عام 2025. جاء هذا القرار في وقت حاسم، حيث رحبت به الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتمثلة في التضخم وانخفاض أسعار النفط.
وسجل المعدن الأصفر مؤخراً أعلى مستوى له على الإطلاق، لكنه فقد بعض زخمه في الأسابيع الأخيرة، حيث تراجع من 2670 دولاراً إلى 2620 دولاراً في غضون أسبوعين. ومع ذلك، يظل المحللون متفائلين بشأن اتجاهات الأسعار المستقبلية، متوقعين أن يصل الذهب إلى 2700 دولار في نوفمبر، مدفوعاً بتأثير الانتخابات الأمريكية والمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما تشير التوقعات إلى أن المعدن الثمين قد يتجاوز حاجز 3000 دولار للأونصة خلال الربع الأول من العام المقبل، مع توقعات باستمرار تقلبات الأسواق المالية."