دبي:أسعار الذهب ترتفع درهماً للجرام بعد خسائر الأمس

انتعشت أسعار الذهب في دبي في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن خسرت 4 دراهم للجرام أمس.

ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، سجل الذهب عيار 24 قيراطاً سعر 317 درهماً للجرام في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بزيادة قدرها درهم واحد مقارنة بإغلاق الأسواق مساء أمس. وشهدت باقي العيارات أيضاً ارتفاعات مماثلة، حيث افتتح الذهب عيار 22 قيراطاً عند 293.5 درهماً، وعيار 21 قيراطاً عند 284 درهماً، بينما وصل عيار 18 قيراطاً إلى 243.5 درهماً للجرام.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2620.57 دولار للأونصة في الساعة 9.10 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.