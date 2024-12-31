توقعات بارتفاع الذهب إلى 3 آلاف دولار في 2025

ورغم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في ديسمبر، إلا أنه أشار إلى نهج أكثر حذراً في عام 2025. وراجع البنك المركزي توقعاته للتضخم للعام المقبل إلى الأعلى وقدّم رسماً بيانياً يشير إلى وتيرة أبطأ بكثير من التيسير في العام المقبل. وقال "فيجاي فاليتشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنشري فاينانشال": "لقد أدّى هذا إلى تعزيز الدولار وعوائد الخزانة، وبالتالي إشعال شرارة تصحيح في أسعار الذهب من ذروة أكتوبر عند 2790 دولاراً إلى أدنى مستوى في نوفمبر عند 2536 دولاراً. ومنذ ذلك الحين، تعافى الذهب جزئياً ليتداول فوق المتوسط المتحرك على مدى 100 يوم على الرسم البياني اليومي عند حوالي 2615 دولاراً اعتباراً من 24 ديسمبر 2024".