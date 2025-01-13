توقعات إيجابية للاكتتابات العامة الأولية خليجياً 2025

وقال محللو كامكو: "في عام 2024، استمرت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي في تسجيل نشاط قوي في السوق الأولي مع نمو مستمر في أحجام الاكتتابات العامة والعائدات خلال العام. شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 53 اكتتاباً عاماً في عام 2024، وأغلب الشركات التي قامت بالإدراج في المملكة العربية السعودية. وكان هذا أعلى عدد من الاكتتابات العامة في المنطقة، وهو نمو جيد مقارنة بـ46 اكتتاباً في عام 2023".