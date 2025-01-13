توقعات إيجابية للاكتتابات العامة الأولية خليجياً 2025
بحسب مراقبي السوق، إن توقعات الاكتتابات العامة الأولية في عام 2025 تظل إيجابية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2024 الذي شهد 53 طرحاً عاماً أولياً على خلفية الطلب القوي من المستثمرين واستمرار حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في الدفع لتنويع اقتصاداتها وتعميق أسواق رأس المال.
وأكدوا أن الخطط لهذا العام تبدو واعدة. واستناداً إلى حالة عروض الاكتتاب العام الأولي التي قدمتها كامكو إنفست، تم تسجيل حوالي 40 طرحاً عاماً أولياً قيد التنفيذ بالفعل في دول مجلس التعاون الخليجي، مع الإعلان عن 30 طرحاً بالفعل، وتم إقرار أربعة، وإشاعات عن إقرار ستة اكتتابات عامة أولية أخرى.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تظهر خطط الطرح العام الأولي أن شركة تشغيل الفنادق فايف لديها خطط طرح عام هذا العام إلى جانب دبي القابضة التي تخطط لإدراج عقاريين، وفقاً لجونيد أنصاري، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحوث في كامكو إنفست. ومن بين المنافسين الآخرين، وفقاً لبلومبرج، شركة الإعلانات المبوبة دوبيزل جروب، وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات ألفا داتا، وشركة البناء أليك للهندسة والمقاولات المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وتشير تقارير أيضاً إلى أن القابضة في أبوظبي (ADQ) تخطط لإدراج شركة الطيران الحكومية الاتحاد للطيران، وقد أعدت البنوك لجمع ما يصل إلى مليار دولار.
وقال محللو كامكو: "في عام 2024، استمرت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي في تسجيل نشاط قوي في السوق الأولي مع نمو مستمر في أحجام الاكتتابات العامة والعائدات خلال العام. شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 53 اكتتاباً عاماً في عام 2024، وأغلب الشركات التي قامت بالإدراج في المملكة العربية السعودية. وكان هذا أعلى عدد من الاكتتابات العامة في المنطقة، وهو نمو جيد مقارنة بـ46 اكتتاباً في عام 2023".
ومن حيث العائدات، جمعت الشركات الخليجية 12.9 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 19.8 في المائة مقارنة بعائدات 10.8 مليار دولار في عام 2023 وثاني أعلى عائدات على مدى السنوات الخمس الماضية، بناءً على بيانات من بلومبرج وبورصات الأوراق المالية. وجاءت الزيادة في العائدات على الرغم من أن أرقام الإصدار مدفوعة بالاكتتابات العامة الأولية الأصغر حجماً. ومن حيث الأداء بعد الإدراج، أعلنت غالبية الشركات عن مكاسب بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن تتصدر المملكة العربية السعودية هذا العام مرة أخرى من حيث حجم الاكتتابات العامة الأولية. وتشمل هذه الاكتتابات جهود الخصخصة المستمرة من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يخطط لثلاثة إدراجات قريباً بما في ذلك شركة تشغيل الموانئ السعودية العالمية للموانئ وشركة المشتريات الطبية نوبكو.
كما وردت أنباء مؤخراً عن نية شركة تبريد المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي هذا العام. وهناك عدد من الشركات الخاصة الأخرى التي تسعى إلى جمع الأموال في المملكة بما في ذلك شركة الطيران منخفضة التكلفة فلاي ناس، وشركة تابي التي تعمل بنظام الشراء الآن والدفع لاحقاً، وشركة إجادة سيستمز لتكنولوجيا المعلومات.
ومن المتوقع أيضاً أن تشهد عُمان نشاط في سوق الاكتتابات العامة الأولية مع حرص صندوق الثروة السيادية للدولة على خصخصة حوالي 30 أصلاً في السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لإعلان في نهاية عام 2023. وكان الصندوق نشطاً في عام 2024 وتُظهر خطط شركة الخدمات اللوجستية مجموعة أسياد وشركة عمان لنقل الكهرباء كمتنافسين على الاكتتاب العام الأولي في عام 2025. كما تخطط شركة الطاقة الحكومية أوكيو لمزيد من عمليات الإدراج في السنوات القادمة.