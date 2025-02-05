تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات

انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14% خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك بسبب زيادة الأسعار وقرار الهند بتقليل الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15% إلى 6%.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب على المجوهرات إلى 8.8 طن في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 10.3 طن في الربع نفسه من العام السابق.