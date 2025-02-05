تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات
انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14% خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك بسبب زيادة الأسعار وقرار الهند بتقليل الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15% إلى 6%.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب على المجوهرات إلى 8.8 طن في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 10.3 طن في الربع نفسه من العام السابق.
وخالف الطلب على السبائك والعملات المعدنية الاتجاه حيث ارتفع الطلب من 3.1 إلى 3.4 طن خلال فترة المقارنة حيث استغل المستثمرون ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.
ارتفعت أسعار المعادن الثمينة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب زيادة الطلب من البنوك المركزية، وانخفاض أسعار الفائدة، والمخاوف المتعلقة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء، حيث بلغ 2854 دولاراً للأوقية. وفي دبي، وصلت أسعار الذهب أيضاً إلى أعلى مستوياتها، حيث تم تداول الذهب عيار 24 وعيار 22 عند 344 درهماً و320.25 درهماً للجرام على التوالي عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء.
وبشكل عام، انخفض الطلب على الذهب من المستهلكين بنسبة ثمانية في المائة من 13.3 طن في الربع الرابع من عام 2024 إلى 12.2 طن في الربع الرابع من عام 2025.
وانخفض الطلب الاستهلاكي للفرد في الإمارات إلى 4.36 جرام في عام 2024 مقارنة بـ 4.8 جرام في عام 2023 و5.38 جرام في عام 2023.
قال "أنوراج سينها"، المدير الإداري لشركة ليالي للمجوهرات، إن مبيعات المجوهرات الذهبية شهدت انخفاضاً بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
كما قال سينها "على سبيل المثال، انخفض استهلاك المجوهرات الذهبية عالمياً بنسبة 11% في عام 2024، مع انخفاض في أسواق مثل الهند والصين بنسبة 6% و27% على التوالي. ومع ذلك، نولي اهتماماً أكبر للماس؛ ومن المرجح أن هذا الاتجاه لم يؤثر بشكل كبير على أعمالك".
"3000 دولار تبدو هدفاً سهلاً"
وقالت "إيبك أوزكارديسكايا"، المحللة البارزة في بنك سويسكوت، إن المستثمرين قد يكونون أكثر هدوءاً الآن مقارنة ببداية الأسبوع، لكن الأصول الآمنة لا تزال تشهد زيادة في الطلب بسبب تزايد حالة عدم الاستقرار العالمية تحت قيادة ترامب.
قالت أوزكارديسكايا: "لا يوجد وسيلة تحوط أفضل من الذهب لحماية المحفظة من مخاوف ترامب: فكلما أصبحت العلاقات الدولية أكثر فوضوية، زاد الطلب، وخاصة من البنوك المركزية التي تسعى لتقليل تعرضها للولايات المتحدة إذا ركز ترامب انتباهه عليها. ونتيجة لذلك، سجل الذهب أعلى مستوى قياسي للجلسة الرابعة على التوالي، حيث وصل إلى 2860 دولاراً للأونصة في آسيا لأول مرة. وبالوتيرة الحالية، يجعل ترامب وصول الذهب إلى 3000 دولار يبدو هدفاً سهلاً".
قال مجلس الذهب العالمي إن استهلاك المجوهرات الذهبية عالمياً انخفض بنسبة 11% بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، بينما ظل الطلب على السبائك والعملات الذهبية ثابتاً طوال العام عند مستويات عام 2023.