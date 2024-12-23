تراجع أسعار الذهب في دبي وسط استقرار عالمي

وأشار "كريس ويستون"، رئيس الأبحاث في "بيبرستون"، إلى أن المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب ربما خاب ظنهم إثر تراجع سعر الأونصة عن 2726 دولاراً بعد صعوده يوم 25 نوفمبر، لكن مع انطلاق أسبوع التداول الجديد، يبدو أن الهدوء عاد ليسيطر على حركة التداول.