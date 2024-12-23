تراجع أسعار الذهب في دبي وسط استقرار عالمي
انخفضت أسعار الذهب عند افتتاح الأسواق في أول أيام التداول هذا الأسبوع.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 318 درهماً إماراتياً عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، مقارنة بـ 318.25 درهماً إماراتياً عند إغلاق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع. بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً عند 294.5 درهماً إماراتياً، وانخفض جرام الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 285 درهماً إماراتياً و244.25 درهماً إماراتياً على التوالي.
وعالمياً، تم تداول الذهب الفوري عند 2626.32 دولاراً للأونصة، بارتفاع 0.12 بالمئة.
وأشار "كريس ويستون"، رئيس الأبحاث في "بيبرستون"، إلى أن المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب ربما خاب ظنهم إثر تراجع سعر الأونصة عن 2726 دولاراً بعد صعوده يوم 25 نوفمبر، لكن مع انطلاق أسبوع التداول الجديد، يبدو أن الهدوء عاد ليسيطر على حركة التداول.
وأضاف أن تجار الذهب يحجمون عن اتخاذ أي قرارات شراء جديدة.
وقال: "شهدت علاقة الذهب بالدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية تقلبات ملحوظة طوال عام 2024، لكن مع الارتفاع الأخير في العائدات، يبدو أن تجار الذهب باتوا عاجزين عن تجاهل هذا الأمر، ما يدفعهم إلى بيع مخزونهم من الذهب لتجنب المزيد من الخسائر."
وأضافت "رانيا جول"، المحللة البارزة للسوق في منصة "إكس إس دوت كوم" أن الذهب يشهد تذبذباً في السوق، مدعوماً نسبياً بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وأشارت إلى أنه "بالرغم من ضغوط البيع التي شهدها السوق الأسبوع الماضي، يُراقب المستثمرون عن كثب تطورات السياسة النقدية والأوضاع الجيوسياسية، كونهما عاملين أساسيين في تحديد مسار الذهب مستقبلاً".