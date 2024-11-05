تراجع أسعار الذهب في دبي مع ترقب الانتخابات الأميركية

وأوضح مكارم:"أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة منافسة محتدمة بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب. وقد يؤدي عدم اليقين السياسي إلى تقلبات في الأيام المقبلة مع رد فعل المتداولين على نتائج الانتخابات. وفي الوقت نفسه، قد يستمر الذهب في الحصول على الدعم إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، على الرغم من تراجع التوقعات فيما يتعلق بوتيرة تخفيف السياسة النقدية".