تراجع أسعار الذهب في دبي مع ترقب الانتخابات الأميركية
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من درهم واحد عند افتتاح أسواق دبي اليوم الثلاثاء.
بحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بنحو 1.5 درهم إلى 331.0 درهم مقارنة بسعر الإغلاق الليلة الماضية عند 332.5 درهم. ومن بين العيارات الأخرى، انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 306.5 درهم و 296.75 درهم و 254.5 رهم للجرام على التوالي.
وصلت الأسعار إلى ذروتها الأسبوع الماضي خلال مهرجان ديوالي الهندي، ولكنها انخفضت الآن على مستوى العالم وفي دبي.
عالمياً، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2735.7 دولار للأونصة، بانخفاض 0.07 بالمئة في تمام الساعة 9.15 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في "إكسنس"، إن الأسواق تتطلع للانتخابات الرئاسية الأميركية التي تحظى باهتمام كبير وقرار السياسة الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح مكارم:"أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة منافسة محتدمة بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب. وقد يؤدي عدم اليقين السياسي إلى تقلبات في الأيام المقبلة مع رد فعل المتداولين على نتائج الانتخابات. وفي الوقت نفسه، قد يستمر الذهب في الحصول على الدعم إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، على الرغم من تراجع التوقعات فيما يتعلق بوتيرة تخفيف السياسة النقدية".
ومن المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، بعد خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر. كما تتوقع الأسواق تخفيضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.
وأضاف أن "استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يساهم بشكل أكبر في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن، ودعم الأسعار إلى جانب الطلب المستمر من البنوك المركزية وعدم اليقين الاقتصادي".