تراجع أسعار الذهب في دبي مع استمرار التوترات أوسطياً
انخفضت أسعار الذهب عند افتتاح الأسواق في دبي اليوم الخميس، لكنها استمرت في التداول ضمن نطاق مرتفع بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.
في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، تم بيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 321.5 درهماً، بانخفاض نصف درهم للجرام مقارنةً بسعر الإغلاق الليلة الماضية. كما انخفضت أسعار العيارات الأخرى، حيث تم تداول عيار 22 قيراطاً بسعر 297.75 درهماً، وعيار 21 قيراطاً بسعر 288.90 درهماً، وعيار 18 قيراطاً بسعر 247 درهماً للجرام.
كما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.15٪ ليصل إلى 2656.2 دولار للأوقية عند الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات اليوم الخميس.
[ملاحظة المحرر: للاطلاع على أسعار الذهب الحالية، يرجى النقر على الرمز أدناه أو زيارة صفحة أخبار التداول الخاصة بصحيفة الخليج تايمز هنا.]
وقالت "رانيا جول"، كبيرة محللي السوق في "اكس دوت كوم" (XS.com)، أن سعر الذهب حالياً حوالي 2650.40 دولاراً للأوقية، ولكنه يواجه ضغطاً يجعله غير قادر على الاستمرار في الارتفاع بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها مؤخراً. وقد ارتفع الذهب بأكثر من 1% بسبب الأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط، مما جعل العديد من المستثمرين يلجؤون إليه كخيار آمن لحماية أموالهم.
ومع ذلك، سرعان ما انخفض سعر الذهب مرة أخرى، وهذا يدل على قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، مما يقلل من احتمال أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوات كبيرة لتخفيف السياسة النقدية. وأشارت "رانيا جول" إلى أن تحركات أسعار الذهب تظهر التوازن بين المخاوف الجيوسياسية والتوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة. أي تغيير في البيانات الاقتصادية أو الأحداث السياسية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.
كما أشارت إلى أن قوة الدولار الأمريكي هي سبب آخر لزيادة الضغط على أسعار الذهب، حيث شهد الدولار ارتفاعاً في قيمته خلال الأيام الأخيرة.
وقالت "جول": "هناك احتمال لزيادة الصراع في الشرق الأوسط، وهذا يساعد في استقرار أسعار الذهب وعدم انخفاضها بشكل كبير. التوترات السياسية في هذه المنطقة، التي شهدت الكثير من التقلبات في الماضي، تلعب دوراً مهماً في دعم أسعار الذهب. رغم الضغط الذي يسببه الدولار القوي والبيانات الإيجابية من سوق العمل في أمريكا، إلا أن المخاوف المتعلقة بالسياسة في الشرق الأوسط لا تزال تدعم الذهب. وتعتبر هذه التوترات محركاً رئيسياً لأسعار الذهب، وأي تصعيد في الموقف سواءً كان دبلوماسياً أو عسكرياً قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب، مما يقلل من خسائره.
وأضافت أنه في ضوء هذه العوامل المتناقضة، يتبنى المستثمرون نهجاً حذراً تجاه الذهب، حيث ينظرون إلى أي انخفاض في السعر باعتباره فرصة للشراء في ظل الظروف الحالية.