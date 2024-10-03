تراجع أسعار الذهب في دبي مع استمرار التوترات أوسطياً

وقالت "جول": "هناك احتمال لزيادة الصراع في الشرق الأوسط، وهذا يساعد في استقرار أسعار الذهب وعدم انخفاضها بشكل كبير. التوترات السياسية في هذه المنطقة، التي شهدت الكثير من التقلبات في الماضي، تلعب دوراً مهماً في دعم أسعار الذهب. رغم الضغط الذي يسببه الدولار القوي والبيانات الإيجابية من سوق العمل في أمريكا، إلا أن المخاوف المتعلقة بالسياسة في الشرق الأوسط لا تزال تدعم الذهب. وتعتبر هذه التوترات محركاً رئيسياً لأسعار الذهب، وأي تصعيد في الموقف سواءً كان دبلوماسياً أو عسكرياً قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب، مما يقلل من خسائره.