تراجع أسعار الذهب في دبي صباح اليوم

"مع تنصيب دونالد ترامب كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، تحول تركيز السوق إلى استراتيجياته التعريفية المحتملة، بما في ذلك التعريفة الجمركية العالمية المثيرة للجدل بنسبة 10-20 في المائة. وفي حالة إقرارها، قد تؤدي مثل هذه السياسات إلى تعطيل تدفقات التجارة العالمية الحالية وتضخيم التقلبات الاقتصادية، مما يعزز دور الذهب كأصل آمن. ويزيد توقع إطلاق سريع للأوامر التنفيذية من توتر السوق، حيث يستعد المستثمرون لتحولات سياسية فورية ذات آثار اقتصادية".