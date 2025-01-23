تراجع أسعار الذهب في دبي صباح اليوم
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها على الإطلاق في دبي صباح اليوم الخميس. ففي الساعة التاسعة صباحاً، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار 0.75 درهم إلى 333.25 درهم، بينما انخفض جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 308.5 درهم صباح اليوم الخميس، انخفاضاً من إغلاق الليلة الماضية عند 309.25 درهم للجرام.
وانخفض الذهب عيار 21 و18 قيراطاً إلى 298.75 درهم و256.0 درهم للجرام على الترتيب. وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2752.06 دولار للأوقية، بانخفاض 0.24 بالمئة بسبب قوة الدولار والمخاوف بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، إن أسعار الذهب تعكس بيئة تتأثر بشكل متزايد بحالة عدم اليقين السياسي والتجاري المتزايدة.
"مع تنصيب دونالد ترامب كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، تحول تركيز السوق إلى استراتيجياته التعريفية المحتملة، بما في ذلك التعريفة الجمركية العالمية المثيرة للجدل بنسبة 10-20 في المائة. وفي حالة إقرارها، قد تؤدي مثل هذه السياسات إلى تعطيل تدفقات التجارة العالمية الحالية وتضخيم التقلبات الاقتصادية، مما يعزز دور الذهب كأصل آمن. ويزيد توقع إطلاق سريع للأوامر التنفيذية من توتر السوق، حيث يستعد المستثمرون لتحولات سياسية فورية ذات آثار اقتصادية".
وأضاف عسيري أن الضغوط التضخمية الأخيرة في الولايات المتحدة تسلط الضوء على الجاذبية الاستراتيجية للذهب.
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تاريخيا، كان الذهب بمثابة تحوط موثوق به ضد التضخم وعدم اليقين السياسي.
وقال "يبدو أن المخاطر التي تواجه الذهب تميل إلى الاتجاه الصعودي. فالتوترات السياسية وعدم اليقين التجاري يخلقان أرضا خصبة للتقلبات. وسوف يراقب المستثمرون عن كثب الإجراءات التنفيذية المبكرة لترامب، والتي من المتوقع أن تحدد لهجة ديناميكيات السوق الأوسع ومسار الذهب في الأسابيع المقبلة".