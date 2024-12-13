تراجع أسعار الذهب في دبي بعد ارتفاعات سابقة

قال مجلس الذهب العالمي "بينما نتطلع إلى المستقبل، تركز كل الأنظار على ما قد تعنيه ولاية ترامب الثانية للاقتصاد العالمي. تشير التوقعات الحالية للناتج المحلي الإجمالي والعائدات والتضخم إلى نمو إيجابي ولكن أكثر تواضعاً للذهب في عام 2025. يمكن أن يأتي الجانب الإيجابي من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أو التقلبات المتزايدة أو استمرار الطلب على الذهب من البنوك المركزية فوق المتوسط. وعلى العكس من ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول أو تعثر الطلب الاستهلاكي على الذهب يمكن أن يجلب رياحاً معاكسة".