تراجع أسعار الذهب في دبي بعد ارتفاعات سابقة
"انخفضت أسعار الذهب في دبي في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، حيث أدى جني الأرباح إلى انخفاض أسعار المعادن النفيسة عالمياً."
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بواقع درهم واحد إلى 325.5 درهم، في حين انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 و21 و18 قيراطاً إلى 301.25 درهم و291.75 درهم و250 درهماً على التوالي.
"وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2685.9 دولار الأونصة. وانخفض الذهب إلى ما دون 2700 دولار مساء الخميس بسبب جني الأرباح بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام."
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 2680.60 دولار الأونصة بحلول الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات اليوم الخميس بسبب جني الأرباح.
"وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن المعدن الأصفر على وشك تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث ارتفع بنسبة 28% حتى نوفمبر/تشرين الثاني. وخلف هذا، عوضت عمليات الشراء التي قام بها البنك المركزي والمستثمرون عن التباطؤ الملحوظ في الطلب الاستهلاكي."
قال مجلس الذهب العالمي "بينما نتطلع إلى المستقبل، تركز كل الأنظار على ما قد تعنيه ولاية ترامب الثانية للاقتصاد العالمي. تشير التوقعات الحالية للناتج المحلي الإجمالي والعائدات والتضخم إلى نمو إيجابي ولكن أكثر تواضعاً للذهب في عام 2025. يمكن أن يأتي الجانب الإيجابي من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أو التقلبات المتزايدة أو استمرار الطلب على الذهب من البنوك المركزية فوق المتوسط. وعلى العكس من ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول أو تعثر الطلب الاستهلاكي على الذهب يمكن أن يجلب رياحاً معاكسة".