تراجع أسعار الذهب في دبي اليوم

وأضاف: "يرجع هذا التراجع إلى المخاوف بشأن سوق العمل. فقد انخفضت نسبة المستهلكين الذين أفادوا بوجود سوق عمل قوية للشهر السابع على التوالي إلى 30.9%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2021. ويمثل هذا الانخفاض المستمر أطول فترة من هذا القبيل منذ الأزمة المالية في عام 2008. بالمقابل، ارتفعت نسبة المستهلكين الذين أشاروا إلى صعوبة في العثور على عمل إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2021. واستجابةً لهذه البيانات، زاد المتداولون في المبادلات من رهاناتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار أكثر من ثلاثة أرباع النقطة قبل نهاية العام".