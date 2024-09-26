تراجع أسعار الذهب في دبي اليوم
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها التاريخية عند افتتاح الأسواق اليوم الخميس، منخفضة بـ
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، تم تداول الذهب عيار 24 قيراطاً عند 322.25 درهماً للجرام عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، منخفضاً من 322.75 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم أمس الأربعاء. وبالنسبة للعيارات الأخرى، افتتح الذهب عيار 22 قيراطاً عند 298.25 درهماً، وعيار 21 قيراطاً عند 288.75 درهماً، و18 قيراطاً عند 247.5 درهماً للجرام.
في حين تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2660.2 دولاراً للأوقية، مرتفعاً بنسبة 0.12% في الساعة 9.05 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
وارتفع الذهب بنحو 30% حتى الآن هذا العام، بدعم من الطلب القوي الذي أثارته التوترات الجيوسياسية، وعمليات شراء البنوك المركزية، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة.
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة "سنتشري فاينانشال"، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً بعد تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في سبتمبر إلى 98.7، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021.
وأضاف: "يرجع هذا التراجع إلى المخاوف بشأن سوق العمل. فقد انخفضت نسبة المستهلكين الذين أفادوا بوجود سوق عمل قوية للشهر السابع على التوالي إلى 30.9%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2021. ويمثل هذا الانخفاض المستمر أطول فترة من هذا القبيل منذ الأزمة المالية في عام 2008. بالمقابل، ارتفعت نسبة المستهلكين الذين أشاروا إلى صعوبة في العثور على عمل إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2021. واستجابةً لهذه البيانات، زاد المتداولون في المبادلات من رهاناتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار أكثر من ثلاثة أرباع النقطة قبل نهاية العام".