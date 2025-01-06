تراجع أسعار الذهب في دبي اليوم الاثنين
انخفضت أسعار الذهب عند افتتاح الأسواق في أول يوم تداول من الأسبوع.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن سعر الذهب عيار 24 و22 قيراطاً افتتح عند 319.25 و295.5 درهم للجرام اليوم الاثنين، انخفاضاً من 320 و296.5 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع على التوالي.
ومن بين العيارات الأخرى، انخفض سعر الذهب عيار 21 و18 قيراطاً إلى 286.0 و245.25 درهم للجرام على التوالي.
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.27 بالمئة إلى 2633.5 دولار الأونصة في التعاملات المبكرة.
وقال "أليكس كوبتسكيفيتش"، كبير محللي السوق لدى "إف إكس برو"، إن اتجاه الذهب يعتمد بشكل كبير على الحرب التجارية.
"إن التباعد المتزايد بين سلاسل الإنتاج يشير إلى أن المضاربين العالميين سيضاعفون عمليات شراء الذهب تحسباً لتفضيل الصين وغيرها من الأسواق الناشئة للذهب على السندات المقومة بالدولار. وكما هو الحال مع عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، فإن الصورة الفنية تقدم حججاً لكل من المتفائلين والمتشائمين."
واختبر الذهب متوسطه المتحرك لمدة 50 يوماً في أول جلسة تداول في العام الجديد. وكان الانخفاض إلى ما دون هذا المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني قد أدى إلى كسر الاتجاه الصعودي ودفع الذهب إلى مرحلة من توحيد الأسعار بعد ارتفاع دام 12 شهراً بنسبة تزيد عن 50%."
وأضاف أن "اختراق المستويات التاريخية المرتفعة فوق 2800 دولار في الأشهر القليلة المقبلة سيشير إلى بداية النمو نحو منطقة 3400 دولار. أما إلغاء هذا السيناريو فسيعني الفشل في الوصول إلى مستوى أقل من 2550 دولار. ولكن حتى في هذه الحالة، هناك فرصة لأن نشهد انتقالاً إلى تصحيح كلاسيكي بدلاً من الانعكاس طويل الأجل."