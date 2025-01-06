تراجع أسعار الذهب في دبي اليوم الاثنين

واختبر الذهب متوسطه المتحرك لمدة 50 يوماً في أول جلسة تداول في العام الجديد. وكان الانخفاض إلى ما دون هذا المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني قد أدى إلى كسر الاتجاه الصعودي ودفع الذهب إلى مرحلة من توحيد الأسعار بعد ارتفاع دام 12 شهراً بنسبة تزيد عن 50%."

وأضاف أن "اختراق المستويات التاريخية المرتفعة فوق 2800 دولار في الأشهر القليلة المقبلة سيشير إلى بداية النمو نحو منطقة 3400 دولار. أما إلغاء هذا السيناريو فسيعني الفشل في الوصول إلى مستوى أقل من 2550 دولار. ولكن حتى في هذه الحالة، هناك فرصة لأن نشهد انتقالاً إلى تصحيح كلاسيكي بدلاً من الانعكاس طويل الأجل."