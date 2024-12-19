تخفيض جديد في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس الأربعاء عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.50%، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنقطة مئوية كاملة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، عندما شرع البنك في تخفيف السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها لمواجهة ارتفاع التضخم الذي بدأ في عام 2021.
بالرغم من ذلك، يكتنف الغموض مستقبل أسعار الفائدة في العام المقبل، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم فوق سقف 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يفوق التوقعات. كما قد تُحدث سياسات الرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، المتعلقة بالتعريفات الجمركية والضرائب والهجرة، تحولات جذرية يصعب التنبؤ بها في المشهد الاقتصادي مع توليه السلطة في يناير.
وتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في آخر توقعاتهم الفصلية الصادرة في سبتمبر، انخفاضاً إضافياً لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة، ليصل إلى ما يقارب 3.4% مع نهاية عام 2025.