تخفيض جديد في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

بالرغم من ذلك، يكتنف الغموض مستقبل أسعار الفائدة في العام المقبل، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم فوق سقف 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يفوق التوقعات. كما قد تُحدث سياسات الرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، المتعلقة بالتعريفات الجمركية والضرائب والهجرة، تحولات جذرية يصعب التنبؤ بها في المشهد الاقتصادي مع توليه السلطة في يناير.