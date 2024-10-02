بورصة دبي تتصدر خليجياً بارتفاع 4.1% في سبتمبر
سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 4.1% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ليغلق عند مستوى 4503.48 نقطة، مسجلاً بذلك رابع مكاسبه الشهرية على التوالي. هذا الأداء جعل سوق دبي المالي يتصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المكاسب الشهرية، وفقاً لتقرير صدر اليوم الثلاثاء.
ويعزز هذا النمو المتواصل مكانة سوق دبي المالي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل استمرار الأداء الإيجابي منذ بداية العام.
وفقاً لتقرير صادر عن شركة "كامكو إنفست"، ارتفعت مكاسب مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية عام 2024 إلى 10.9%، مما يجعله الأعلى بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد القطاعات، شهدت سبعة من أصل ثمانية قطاعات نمواً خلال شهر سبتمبر. ورغم أن المؤشرات للقطاعات الأكبر مثل القطاع المالي (+3.6%) والعقارات (+3.1%) كانت المحرك الرئيسي للأداء العام، إلا أن مؤشر الاتصالات سجل أعلى زيادة بنسبة 11.1%.
كما شهد مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية ومؤشر المرافق مكاسب بلغت 5.7% و5.2% على التوالي. ويعود نمو القطاع المالي بشكل رئيسي إلى المكاسب التي حققتها البنوك والشركات المالية الكبرى، بما في ذلك بنك دبي التجاري (+5.9%) وبنك المشرق (+5.5%).
وحققت شركة الاستشارات المالية الدولية أكبر المكاسب الشهرية بين الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، بارتفاع قدره 35.0%. وجاءت شركة تاكسي دبي في المرتبة الثانية بمكاسب بلغت 17.8%، تليها سالك بنسبة 12.2%.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة تاكسي دبي خلال شهر سبتمبر/أيلول حصولها على 300 لوحة جديدة في أحدث مزاد لهيئة الطرق والمواصلات، مما يعزز مكانتها كأكبر مزود لخدمات سيارات الأجرة في المدينة.
كما يرفع هذا التكريم أسطول الشركة من سيارات الأجرة إلى نحو 6 آلاف سيارة. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، تصدر سهم شعاع كابيتال قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 17.7%، تلاه سهم شركة اكتتاب القابضة، ثم سهم أجيليتي بانخفاضات بلغت 11.7% و8.3% على التوالي.
وشهد سوق دبي المالي انخفاضاً في حجم التداول الشهري بنسبة 11.9% ليصل إلى 3.6 مليار سهم مقارنة بـ4.1 مليار سهم في الشهر السابق. كما تراجعت القيمة الشهرية المتداولة بنسبة 8.6% لتصل إلى 7.3 مليار درهم مقارنة بـ8.0 مليار درهم في أغسطس 2024.
وتصدرت أسهم "إعمار العقارية" قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بإجمالي 1.7 مليار درهم. وجاءت أسهم "بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك دبي الإسلامي" في المرتبتين الثانية والثالثة بقيمة تداولات بلغت 778 مليون درهم و529.8 مليون درهم على التوالي.
أما من حيث حجم التداول، فاحتلت "دريك آند سكل إنترناشيونال" الصدارة بتداول 1.0 مليار سهم، تلتها "جي إف إتش" و"الاتحاد العقارية" بتداولات بلغت 306.8 مليون سهم و293.7 مليون سهم على التوالي.
في سوق أبوظبي، ارتفع مؤشر (فيتسي أديكس) بنسبة 1.5% خلال شهر سبتمبر، متعافياً من تراجعه بنسبة 0.6% في أغسطس 2024، ليغلق عند 9425.49 نقطة. وقد ساهم هذا الانتعاش في تقليص الخسائر منذ بداية العام إلى -1.6%.
وعلى مستوى أداء القطاعات العشرة في البورصة، كانت النتائج إيجابية بشكل طفيف، حيث سجلت ستة مؤشرات مكاسب خلال الشهر، مما يعكس تحسناً نسبياً في السوق.
حقق مؤشر المرافق في سوق أبوظبي أكبر المكاسب خلال شهر سبتمبر، بارتفاع قدره 26.5% ليغلق عند 10,051.72 نقطة. جاء هذا الارتفاع نتيجة النمو الكبير في أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، التي سجلت ارتفاعاً مماثلاً بنسبة 26.5%.
وحل مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية في المرتبة الثانية، بزيادة قدرها 12.1% ليغلق عند 16,097.61 نقطة، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع أسهم مجموعة أغذية بنسبة 12.2%.
وجاء مؤشر العقارات في المرتبة الثالثة، حيث ارتفع بنسبة 3.4% مدفوعاً بالقفزة الكبيرة في أسهم شركة الخليج للاستثمار التي شهدت زيادة مذهلة بنسبة 86% خلال الشهر.
تصدرت شركة الخليج للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر ربحية للشهر الثاني على التوالي، مسجلة مكاسب شهرية بلغت 86%. وجاءت في المرتبة الثانية شركة أبيكس للاستثمار بمكاسب قدرها 76.4%، تلتها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 26.5%.
وفي إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أوضحت شركة الخليج للاستثمار أنه لا توجد عمليات معينة قد تفسر هذا الارتفاع الكبير في أسهمها، مشيرة إلى أن الزيادة في السعر كانت نتيجة للعرض والطلب الأساسيين في السوق.
وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، كان سهم الفجيرة لصناعات البناء الأكثر تراجعاً، حيث تراجع بنسبة 27.0% خلال سبتمبر، يأتي بعده سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء، وشركة أم القيوين للاستثمارات العامة بتراجعات في أسعار الأسهم بلغت 22.6% و13.3% على التوالي.
شهدت حركة التداول في سوق أبوظبي تحسناً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر بعد التراجع الذي شهده في أغسطس. ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 17.7% ليصل إلى 6.9 مليار سهم مقارنة بـ5.9 مليار سهم في الشهر السابق. كما سجلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة قفزة بنسبة 33.5%، حيث بلغت 30.2 مليار درهم في سبتمبر مقابل 22.7 مليار درهم في أغسطس 2024.
وتصدرت شركة أبيكس للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداول، بتداول 1.3 مليار سهم، تلتها مجموعة مولتيبلي بـ609 مليون سهم، وأدنوك للغاز بـ453.5 مليون سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة العالمية القابضة القائمة بتداول أسهم بلغت قيمتها 7.9 مليار درهم، تلتها أبيكس للاستثمار بـ4.8 مليار درهم، وألفا أبوظبي القابضة بـ1.5 مليار درهم.