بورصة دبي تتصدر خليجياً بارتفاع 4.1% في سبتمبر

سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 4.1% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ليغلق عند مستوى 4503.48 نقطة، مسجلاً بذلك رابع مكاسبه الشهرية على التوالي. هذا الأداء جعل سوق دبي المالي يتصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المكاسب الشهرية، وفقاً لتقرير صدر اليوم الثلاثاء.

ويعزز هذا النمو المتواصل مكانة سوق دبي المالي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل استمرار الأداء الإيجابي منذ بداية العام.