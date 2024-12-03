انخفاض جديد في أسعار الذهب بدبي مع بداية اليوم

وقال "إياكوبا": "ازداد هذا التحول حدة في أعقاب التحذير الذي وجهه "دونالد ترامب" إلى دول مجموعة البريكس، حيث هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي محاولات لإنشاء أو دعم عملة بديلة للدولار، وهو ما يشابه تهديداته السابقة لكندا والمكسيك الأسبوع الماضي. وقد أثرت هذه التحذيرات على ثقة السوق، بالإضافة إلى التوقعات بأن خطط التعريفات الجمركية المقترحة من "ترامب" والسياسات التوسعية قد تؤدي إلى زيادة التضخم، مما قد يؤثر على قرارات أسعار الفائدة التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي."