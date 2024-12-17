انخفاض أسعار الذهب في دبي مع بداية أسبوع التداول الجديد

انخفضت أسعار الذهب 1.5 درهم للجرام عند افتتاح أسواق دبي اليوم الثلاثاء.

وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 321.0 درهم، مقارنة بـ 322.5 درهم عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين. وفيما يتعلق بالذهب عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً، انخفضت أسعارها إلى 297.25 درهم و287.75 درهم و246.75 درهم للجرام على التوالي."

عالمياً، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2651.11 دولار للأونصة.