انخفاض أسعار الذهب في دبي مع بداية أسبوع التداول الجديد
انخفضت أسعار الذهب 1.5 درهم للجرام عند افتتاح أسواق دبي اليوم الثلاثاء.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 321.0 درهم، مقارنة بـ 322.5 درهم عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين. وفيما يتعلق بالذهب عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً، انخفضت أسعارها إلى 297.25 درهم و287.75 درهم و246.75 درهم للجرام على التوالي."
عالمياً، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2651.11 دولار للأونصة.
"قال "كريس ويستون"، رئيس الأبحاث في بيبرستون، إن مضاربي الذهب كانوا ليصابوا بالإحباط الأسبوع الماضي بعد رفض أعلى مستويات 25 نوفمبر/تشرين الثاني والتراجع عن 2726 دولاراً للأونصة. ولكن مع بدء أسبوع التداول الجديد، نرى حالياً ظروفاً أكثر هدوءاً في السوق، حيث يحجم تجار الذهب عن فتح مراكز جديدة (طويلة أو قصيرة) حتى تشهد سوق سندات الخزانة الأميركية تطورات جديدة."
وأضاف : "مع عودة أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 2% وارتفاع العائدات الإسمية لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 24 نقطة أساس الأسبوع الماضي، سيعود الذهب لتحديد اتجاهه بناءً على تحركات عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، خاصة إذا شهدنا عمليات بيع مستمرة. وإذا زاد المتداولون من قناعتهم بأن الكسر الصعودي بنسبة 4.50% محتمل، فمن المرجح أن يتجه الذهب نحو أدنى مستويات النطاق السابق عند 2613 دولاراً، وصولاً إلى المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 2600 دولار، والذي حدد اتجاه الصعود طوال العام."
وأشار إلى أن علاقة الذهب بالدولار وسندات الخزانة الأميركية شهدت تذبذباً طوال عام 2024، ولكن عندما ترتفع العائدات كما حدث الأسبوع الماضي، غالباً ما يصبح ذلك أكثر من أن يتجاهله مستثمرو الذهب، مما يزيد الحاجة إلى خفض المراكز طويلة الأجل بشكل كبير."