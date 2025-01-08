انخفاض أسعار الذهب في دبي بعد ارتفاعها يوم أمس
انخفضت أسعار الذهب بنحو درهمين للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الأربعاء بعد أن ارتفعت بنحو 3 دراهم للجرام يوم أمس الثلاثاء.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بنحو درهمين ليصل إلى 320.5 درهماً، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 296.75 درهماً، صباح اليوم الأربعاء، مقارنة مع 298.5 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم أمس الثلاثاء.
وقد انخفض سعر الذهب عيار 21 و18 قيراطاً إلى 289.0 و247.75 درهماً للجرام على التوالي. فيما بلغ سعر الأونصة في المعاملات الفورية 2647.15 دولاراً بانخفاض 0.14% عند الساعة 9.07 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى "اكس اس دوت كوم" (XS.com)، إن الذهب استعاد مستوى 2640 دولاراً للأونصة بعد يومين متتاليين من الانخفاضات.
وأضاف: "يواجه الذهب ضغوطاً هبوطية شديدة منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، ما عزز من قوة الدولار الأمريكي نتيجة التوقعات بسياسات تجارية حمائية تستهدف الواردات، خاصة القادمة من الصين. ومع اقتراب موعد تنصيب ترامب في 20 يناير، تتضح معالم هذه السياسة تدريجياً، والتي تبدو أكثر حدة وعدائية مقارنة بالسابق."
وأشار حسن إلى أنه، رغم اختلاف توقعات الخبراء حول التأثير المحتمل لهذه التعريفات الجمركية على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، فإن سوق السندات تشير إلى عام قد يشهد وتيرة بطيئة في خفض أسعار الفائدة، مما يُبقي الذهب تحت ضغوط مستمرة. وأضاف قائلاً: “إن النبرة شديدة الحذر الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، زادت من المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول”.