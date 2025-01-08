انخفاض أسعار الذهب في دبي بعد ارتفاعها يوم أمس

وأشار حسن إلى أنه، رغم اختلاف توقعات الخبراء حول التأثير المحتمل لهذه التعريفات الجمركية على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، فإن سوق السندات تشير إلى عام قد يشهد وتيرة بطيئة في خفض أسعار الفائدة، مما يُبقي الذهب تحت ضغوط مستمرة. وأضاف قائلاً: “إن النبرة شديدة الحذر الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، زادت من المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول”.