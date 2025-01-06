النمو السكاني بدبي يدعم نمو أسهم الشركات الرئيسية
مع وصول عدد سكان دبي إلى 3.8 مليون نسمة، فإن النمو السكاني في المدينة أصبح واضحاً وملموساً. ومن المرجح أن يخلق هذا فرصاً قوية للمستثمرين في أسهم مختارة في سوق دبي المالي، كما يقول المحللون.
في الآونة الأخيرة، زاد عدد السيارات على الطرق، وازدحمت مراكز التسوق، وأصبحت تأخيرات المرور حديث المدينة. وتشير البيانات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو السكاني في دبي حوالي 3 في المائة من 3.7 مليون نسمة في عام 2023. ويبلغ متوسط معدل النمو السكاني حوالي 2.97 في المائة منذ عام 2020.
وبالإضافة إلى ذلك، استقبلت دبي في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 وحده 9.31 مليون زائر. واستضافت المدينة زواراً يزيد عددهم 2.45 مرة عن عدد سكانها المقيمين. وفي عام 2023، استقبلت دبي 17.15 مليون سائح. ويقول فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سنشري فاينانشال: "تتمتع المدينة بالعديد من المزايا. فهي توفر حياة من الرفاهية والسهولة، وعدم فرض ضرائب على الدخل، وموقعاً جغرافياً جيداً عند مفترق طرق العالم، مدفوعة بالدعم الحكومي القوي، ومستوى الأمان العالي، وفرص الشركات المتنامية، والتأثير العالمي المتزايد أو القوة الناعمة. ولهذه الأسباب القوية للغاية، من المتوقع أن يصل عدد سكان دبي إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040".
على سبيل المثال، قد تشهد سالك مرور المزيد من السيارات عبر بواباتها. وقد تلبي باركين حاجة المدينة إلى البنية التحتية لمواقف السيارات العمودية. فزيادة عدد الأشخاص تعني المزيد من المنازل وستحتاج هذه المنازل إلى المياه والكهرباء والاتصال. وهو ما يمثل فوزاً لأسهم المرافق. وأخيراً، ستستعد سيارات الأجرة في المدينة لخدمة مزيج من السكان والسياح. وقال فاليشا: "من المهم أن نلاحظ أن سالك وهيئة كهرباء ومياه دبي ودو وباركين تعمل كاحتكارات. وفي حين أن تاكسي دبي ليست احتكاراً، إلا أنها تمتلك حالياً غالبية حصة السوق".
محصل الرسوم: سالك
تتمتع سالك بمكانة جيد للاستفادة من النمو السكاني، وبالتالي زيادة عدد السيارات في المدينة. إن تخطيط دبي يجعل امتلاك سيارة ضرورة. وتؤكد الأرقام ذلك: في عام 2023، بلغ عدد السكان 3.7 مليون نسمة، في حين تجاوز عدد المركبات المسجلة هذا الرقم قليلاً عند 4 ملايين - بمعدل 1.08 سيارة لكل شخص.
ورغم أن هذه النسبة ليست حرفية، إلا أنها تسلط الضوء على الارتفاع المطرد في عدد المركبات مع نمو المدينة. ففي عام 2022، بلغ عدد السكان 3.6 مليون وعدد السيارات 3.7 مليون، وفي عام 2021، بلغ كلا الرقمين 3.5 مليون. ومع توسع دبي، سيستمر عدد السيارات على طرقها في النمو. وقال فاليشا: "حتى عام 2023، كان لدى سالك ثماني بوابات رسوم مرورية تعمل. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، ارتفع هذا العدد إلى 10. وعلاوة على ذلك، قدمت الشركة الآن تسعيراً ديناميكياً، مما أدى إلى زيادة الرسوم خلال ساعات الذروة. ومع توقع عدد سكان يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، يمكننا تقدير حوالي 1008 رحلة إجمالية مدرة للدخل، مما قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات من بوابات الرسوم العشر وحدها".
حلول مواقف السيارات: "باركين"
مع نمو عدد سكان دبي، تتزايد أيضاً مشكلات المرور ومواقف السيارات، مما يخلق طلباً على حلول مواقف السيارات الفعالة. وبفضل اتفاقية الامتياز لمدة 49 عاماً وأكثر من 207000 مكان لوقوف السيارات، تهيمن باركين على سوق مواقف السيارات على الطرق وخارجها في المدينة. وعلى الرغم من معدل استخدام مواقف السيارات العامة بنسبة 26 في المائة فقط، فقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 103.7 مليون درهم إماراتي للربع الثالث من عام 2024. وقال فاليشا: "الأمر الأكثر أهمية هو أن الرقم البالغ 26 في المائة يسلط الضوء على مساحة كبيرة لزيادة الربحية مع زيادة عدد الأشخاص والسيارات على طرق المدينة، مما يدفع معدل الاستخدام إلى الارتفاع. أخيراً، في المناطق المزدحمة مثل بر دبي وأبراج بحيرات جميرا وخليج الأعمال، فإن الحاجة إلى مواقف السيارات العمودية هي حاجة ضرورية، وتطوير البنية التحتية لتلبية هذه الحاجة يمكن أن يدفع معدل الاستخدام والإيرادات إلى الارتفاع في السنوات القادمة".
الأساسيات: "ديوا" و"دو"
من عام 2018 إلى عام 2023، شهدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نمواً ثابتاً وقوياً، مع ارتفاع حسابات الكهرباء بنسبة 6.8 في المائة في المتوسط وارتفاع حسابات المياه بنسبة 6.94 في المائة في المتوسط. وبطبيعة الحال، مع نمو عدد سكان دبي، ينمو الطلب على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء. وعلاوة على ذلك، مع التطورات الجديدة مثل دبي الجنوب وموجة من المشاريع على الخارطة، فإن قاعدة عملاء ديوا سترتفع فقط. بالإضافة إلى ذلك، شهدت دو، وهي لاعب رئيسي في قطاع الاتصالات في دبي، نمواً متوسطاً بلغ 8.62 في المائة في قاعدة عملاء الهاتف المحمول على مدى العامين الماضيين. وقال فاليشا: "مع احتكار ديوا للمدينة واستفادة دو من الطلب المتزايد على خدمات الهاتف المحمول، فإن كلتا الشركتين في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه الصعودي الكلي المرتبط بالسكان".
خدمة التوصيل: تاكسي دبي
وتبلغ حصة شركة تاكسي دبي، أكبر شركة لسيارات الأجرة في المدينة، 46% من السوق، وتخدم مزيجاً من السكان والسياح على حد سواء. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سهّلت مؤسسة تاكسي دبي 35.5 مليون رحلة. ومع توسع دبي، من المرجح أن تساهم التطورات في المناطق الجديدة في زيادة أحجام الرحلات وطول الرحلات المتوسطة. ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان دبي بنسبة 3% في عام 2024، مما يضمن الطلب الثابت على النقل. وقال فاليشا: "بالإضافة إلى ذلك، استقبلت دبي 9.31 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي ويزيد من الضغط على شبكة التنقل. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الوافدين السنوي 25 مليوناً، مما يعزز الطلب على خدمات سيارات الأجرة بشكل كبير. ولمعالجة هذا، وسعت مؤسسة تاكسي دبي أسطولها بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 8793 مركبة اعتباراً من سبتمبر 2024". وأضاف أنه مع ارتفاع دخول الأفراد المتاحة، فإن الشركة مستعدة للاستفادة من الطلب المتزايد من خلال خدمات سيارات الأجرة والليموزين الفاخرة.
وفي الختام، فإن الطفرة السكانية في دبي تقدم فرص نمو كبيرة للاعبين الرئيسيين في قطاعات البنية التحتية والمرافق والخدمات في المدينة. ومع توسع السكان، يتزايد الطلب على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل ومواقف السيارات. وقال فاليشا: "تتمتع سالك وباركن وهيئة كهرباء ومياه دبي ودو وتاكسي دبي بموقع استراتيجي للاستفادة من هذا الاتجاه الصعودي الكلي، حيث تمكنها مواقعها الاحتكارية أو المهيمنة في السوق من ركوب موجة النمو".