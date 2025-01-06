النمو السكاني بدبي يدعم نمو أسهم الشركات الرئيسية

وتبلغ حصة شركة تاكسي دبي، أكبر شركة لسيارات الأجرة في المدينة، 46% من السوق، وتخدم مزيجاً من السكان والسياح على حد سواء. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سهّلت مؤسسة تاكسي دبي 35.5 مليون رحلة. ومع توسع دبي، من المرجح أن تساهم التطورات في المناطق الجديدة في زيادة أحجام الرحلات وطول الرحلات المتوسطة. ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان دبي بنسبة 3% في عام 2024، مما يضمن الطلب الثابت على النقل. وقال فاليشا: "بالإضافة إلى ذلك، استقبلت دبي 9.31 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي ويزيد من الضغط على شبكة التنقل. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الوافدين السنوي 25 مليوناً، مما يعزز الطلب على خدمات سيارات الأجرة بشكل كبير. ولمعالجة هذا، وسعت مؤسسة تاكسي دبي أسطولها بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 8793 مركبة اعتباراً من سبتمبر 2024". وأضاف أنه مع ارتفاع دخول الأفراد المتاحة، فإن الشركة مستعدة للاستفادة من الطلب المتزايد من خلال خدمات سيارات الأجرة والليموزين الفاخرة.