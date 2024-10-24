المعادن الثمينة تتحدى التوقعات السلبية وتواصل صعودها

كما قال "هانسن": "بالإضافة إلى المخاوف المستمرة بشأن المزيد من التدهور في الشرق الأوسط، نستنتج أن هذه القوة يُنظَر إليها بشكل متزايد باعتبارها تحوطاً ضد "الاجتياح الأحمر" المحتمل، حيث يسيطر حزب سياسي واحد على كل من البيت الأبيض والكونجرس. ويثير هذا السيناريو المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي المفرط، مما يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع في حين يغذي مخاوف التضخم. يتجه المستثمرون إلى المعادن الثمينة كوسيلة للحماية، حتى مع تلاشي التوقعات بشأن انخفاض أسعار الفائدة والظروف المالية الأسهل، كما يتضح من الرسوم البيانية الأربعة الرئيسية التي تتبع هذا الاختلاف الاستثنائي".