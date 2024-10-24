المعادن الثمينة تتحدى التوقعات السلبية وتواصل صعودها
خلال الأسبوع الماضي، قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 2740 دولاراً، مسجلة زيادة سنوية بنحو 40%. أما الفضة، فبعد ارتفاع مفاجئ كبير يوم الجمعة عندما أغلقت فوق مستوى الثبات السابق عند 32.50 دولاراً، قفزت إلى مكسب سنوي بنسبة 50%.
ورغم أن هذا الارتفاع الأخير تجاوز التوقعات، إلا أن هناك العديد من العوامل التي لا تزال تدعم الاتجاه الصعودي على الرغم من التحديات الناشئة.
وقال "أولي هانسن"، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك: "إن العوامل الرئيسية التي تدفع المرحلة نحو هذا الاتجاه الصعودي تشمل المخاوف بشأن عدم الاستقرار المالي، والطلب على الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية، وإزالة الدولرة التي تدفع الطلب القوي من البنوك المركزية، وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تخفيضات أسعار الفائدة - من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى - على تقليل تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للفائدة مثل الذهب والفضة. تعمل هذه البيئة على تحفيز الاهتمام المتجدد بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وخاصة من مدراء الأصول الغربيين الذين كانوا بائعين صافين حتى مايو 2024".
وقد أدت توقعات خفض أسعار الفائدة، كما يتضح من خلال سوق العقود الآجلة لـ "معدلات التمويل الآمن لليلة واحد"، إلى خفض الآمال بخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس، يليه إجمالي 50 نقطة أساس في الاجتماعين التاليين، بانخفاض إلى النصف حتى الآن.
إن جاذبية الذهب باعتباره استثماراً بديلاً غير مدر للعائدات تميل إلى الاعتماد على تكلفة الفرصة البديلة السائدة: أي الدخل البديل الذي قد يكسبه المستثمر من خلال استثمار قصير الأجل في السندات الحكومية الآمنة. وفي الشهر الماضي، أدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى دفع العائد على سندات الخزانة لمدة 12 شهراً.
ارتفع الذهب على الرغم من قوة الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، والتي كانت مدعومة بتدفقات الملاذ الآمن في الشرق الأوسط والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، مما دفع التدفقات إلى الأصول الأمريكية عالية المخاطر.
اتسع التباين المستمر منذ عام بين الذهب وعائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل أكبر خلال الشهر الماضي، حيث أظهرت العائدات قوة متجددة وسط اعتبارات من أن نتيجة انتخابات نوفمبر قد تثير القلق بشأن السياسة المالية الأكثر مرونة، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز وإشعال التضخم من جديد.
وعلى الرغم من ارتفاع العائدات وقوة الدولار الأميركي، واصل الذهب والفضة صعودهما. فخلال الأسبوع الماضي، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو 17 نقطة أساس إلى 4.20%، في حين ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.6%.وفي الوقت نفسه، تباطأت وتيرة وتوقيت وعمق خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مع إشارة مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع نهج حذر أكثر. ومع ذلك، لا يزال الذهب والفضة صامدين، ويتحدون هذه الإشارات السلبية التي عادة ما تكون سائدة في السوق.
كما قال "هانسن": "بالإضافة إلى المخاوف المستمرة بشأن المزيد من التدهور في الشرق الأوسط، نستنتج أن هذه القوة يُنظَر إليها بشكل متزايد باعتبارها تحوطاً ضد "الاجتياح الأحمر" المحتمل، حيث يسيطر حزب سياسي واحد على كل من البيت الأبيض والكونجرس. ويثير هذا السيناريو المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي المفرط، مما يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع في حين يغذي مخاوف التضخم. يتجه المستثمرون إلى المعادن الثمينة كوسيلة للحماية، حتى مع تلاشي التوقعات بشأن انخفاض أسعار الفائدة والظروف المالية الأسهل، كما يتضح من الرسوم البيانية الأربعة الرئيسية التي تتبع هذا الاختلاف الاستثنائي".