الأسواق
"المركزي الإماراتي" يثبت أسعار الفائدة تماشياً مع قرار "الفيدرالي الأمريكي"
قرارالفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الودائع لليلة واحدة عند 4.4%
اتبع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الودائع لليلة واحدة عند 4.4 في المائة.
وتتبع الإمارات العربية المتحدة السياسة النقدية الأميركية حيث أن الدرهم مرتبط بالدولار الأميركي.
وفي وقت سابق، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها ثلاث مرات متتالية. وترك البنك المركزي الأميركي نطاقه المستهدف بين 4.25 و4.5 في المائة.