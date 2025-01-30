"المركزي الإماراتي" يثبت أسعار الفائدة تماشياً مع قرار "الفيدرالي الأمريكي"

وفي وقت سابق، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها ثلاث مرات متتالية. وترك البنك المركزي الأميركي نطاقه المستهدف بين 4.25 و4.5 في المائة.