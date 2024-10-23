"اللولو": فرصة ذهبية للمستثمرين الأجانب في اكتتاب أكتوبر

للاكتتاب في الطرح العام الأولي في الإمارات العربية المتحدة، يجب على المستثمرين الأفراد الحصول على رقم المستثمر الوطني (NIN)، والذي يمكن الحصول عليه من خلال شركات الوساطة المُرخصة. ويُمكن الاطلاع على الإرشادات والتفاصيل على مواقع هذه الشركات، أو من خلال التواصل مُباشرةً معها للحصول على مزيد من المعلومات حول المُتطلبات والإجراءات المُتعلقة بكيفية الحصول على رقم المستثمر الوطني.