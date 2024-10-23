"اللولو": فرصة ذهبية للمستثمرين الأجانب في اكتتاب أكتوبر
أكدت شركة لولو للتجزئة، عبر قسم الأسئلة والأجوبة (FAQ) على موقعها الإلكتروني، أنه بإمكان المستثمرين الأفراد من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة الاكتتاب في طرحها العام الأولي المُقرر في 28 أكتوبر المُقبل، شريطة استيفائهم شروط الأهلية التي حددتها الهيئة التنظيمية.
وتعتزم الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام بقيمة اسمية 0.051 درهم للسهم، حيث سيتم بيع أكثر من 2.582 مليار سهم من خلال ثلاث شرائح. سيبدأ الطرح في 28 أكتوبر ويستمر حتى 5 نوفمبر، على أن يتم الكشف عن سعر الطرح النهائي في الوقت المُناسب. وسيتم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
كيفية المشاركة
ولفتت الشركة إلى أنه بإمكان المستثمرين الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المهتمين بالمشاركة في الطرح العام الأولي الاستفادة من خيار التجزئة المُتاح، كما يتوفر قسم للأسئلة الشائعة عبر الإنترنت للمستثمرين للحصول على مزيد من المعلومات.
وبإمكان المستثمرين الأفراد خارج دولة الإمارات العربية المتحدة الاكتتاب من خلال التواصل مع وسطاء الأوراق المالية في الدولة أو البنوك المُتلقية المُعينة.
ويمكن للمستثمرين تقديم طلبات الاكتتاب من خلال البنوك المُتلقية التالية: بنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني. والمؤسسات المُتلقية المُشتركة هي بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، بينما يتولى إدارة الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، والمجموعة المالية هيرميس الإماراتية.
للاكتتاب في الطرح العام الأولي في الإمارات العربية المتحدة، يجب على المستثمرين الأفراد الحصول على رقم المستثمر الوطني (NIN)، والذي يمكن الحصول عليه من خلال شركات الوساطة المُرخصة. ويُمكن الاطلاع على الإرشادات والتفاصيل على مواقع هذه الشركات، أو من خلال التواصل مُباشرةً معها للحصول على مزيد من المعلومات حول المُتطلبات والإجراءات المُتعلقة بكيفية الحصول على رقم المستثمر الوطني.
وأكدت الشركة أنه بإمكان المستثمرين الهنود أيضاً الاكتتاب في طرحها العام الأولي، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الهند.
وفي الوقت نفسه، يتعين على المستثمرين الأفراد خارج دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في المشاركة في الطرح العام الأولي لشركة "لولو" الحصول أولاً على رقم المستثمر الوطني من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويمكنهم إكمال اكتتاباتهم من خلال المنصات الإلكترونية مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول التي تقدمها البنوك المُشاركة.
وأوضح جوزيف ظاهرية، المدير الإداري في "تيكميل"، أن الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الشريحة الأولى هو 5000 درهم، مع استثمارات إضافية تتم بزيادات قدرها 1000 درهم. ونصح المستثمرين بالتأكد من امتثالهم للمتطلبات القانونية في بلدانهم الأصلية قبل المشاركة في الاكتتاب.
الاكتتاب العام الأولي على ثلاث شرائح
في إطار الشريحة الأولى المُخصصة للمكتتبين الأفراد والموظفين المُؤهلين، سيتم طرح 258.222 مليون سهم للاكتتاب، بما يُمثل 10% من إجمالي الطرح. وسيحصل كل مُكتتب، باستثناء الموظفين المُؤهلين، على حد أدنى مضمون للاكتتاب يبلغ 1000 سهم، بينما سيضمن لكل موظف مُؤهل ما لا يقل عن 2000 سهم.
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى هو 5000 درهم، ويمكن زيادة مبلغ الاكتتاب بزيادات قدرها 1000 درهم، دون وجود حد أقصى لحجم الاكتتاب لهذه الشريحة.
وفي إطار الشريحة الثانية المُخصصة للمستثمرين المُؤسسيين، تهدف شركة لولو للتجزئة إلى بيع 2,298,181,441 سهماً، بما يُمثل 89% من إجمالي الأسهم المطروحة.
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية هو 5 ملايين درهم، دون وجود حد أقصى لحجم الاكتتاب في هذه الشريحة.
وفي إطار الشريحة الثالثة المُخصصة لكبار التنفيذيين، سيتم بيع أكثر من 25.822 مليون سهم، بما يُمثل 1% من إجمالي الأسهم المطروحة. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة 50 ألف درهم، ويمكن زيادة مبلغ الاكتتاب بزيادات قدرها 1000 درهم، دون وجود حد أقصى لحجم الاكتتاب.
وكما هو الحال مع الطروحات السابقة، يتوقع المُحللون إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الاكتتاب في طرح "لولو" الأسبوع المُقبل.