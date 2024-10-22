"اللولو"تحافظ على أسعار تنافسية بعد طرحها للاكتتاب العام
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، الثلاثاء، إن شركته ستواصل الحفاظ على أسعار تنافسية في جميع منافذها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حتى بعد إطلاق الطرح العام الأولي وإدراجها في بورصة أبوظبي في وقت لاحق.
وقال "يوسف علي إم إيه"، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة اللولو، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي يوم الثلاثاء، إن أسعار المنتجات تحددها السوق العالمية.
وأضاف "نريد أن ندعم مستهلكينا بشكل كامل من خلال توفير الإمدادات دون انقطاع. نحن نستورد المنتجات من 19 دولة والأولوية الأولى هي توافر المنتجات والثانية هي أننا نريد تقديم أسعار تنافسية بجودة عالية. الآن نحن نفعل ذلك و نأمل أن يستمر ذلك".
وأعلنت مجموعة اللولو، الاثنين، أنها ستبيع 25% من أسهمها من خلال طرح عام أولي بقيمة اسمية تبلغ 0.051 درهم للسهم.
وستبيع الشركة أكثر من 2.582 مليار (2,582,226,338) سهماً من خلال طرح عام أولي مكون من ثلاث شرائح، والذي سيبدأ في 28 أكتوبر ويغلق في 5 نوفمبر.
سيتم إدراج شركة لولو للتجزئة القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن المتوقع أن يتم الإدراج في 14 نوفمبر 2024، وسيتم الإعلان عن نطاق سعر الطرح في نفس اليوم أو قبل افتتاح الطرح في 28 أكتوبر.
وقال محمد الطاف إم إم، مدير المجموعة للعمليات العالمية والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة لولو للتجزئة، إن المجموعة "قادرة على الصمود في وجه أي تحديات جيوسياسية في المنطقة".
وقال: "نتأكد من أن جميع المنتجات التي نحضرها هنا تلبي تفضيلاتنا الغذائية والدينية والثقافية".
"تعد مجموعة لولو أكبر شركة تجزئة متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في عام 2023. احتلت المجموعة المرتبة الثانية كأكبر شركة تجزئة للمواد الغذائية في الإمارات العربية المتحدة، وكانت الأكبر في كل من عُمان وقطر والبحرين والكويت، بالإضافة إلى كونها الأسرع نمواً وأكبر شركة تجزئة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لمستشاري السوق. تمتلك المجموعة حالياً حضوراً قوياً متعدد القنوات يشمل ثلاثة أشكال رئيسية: الهايبر ماركت، المتاجر السريعة، والأسواق الصغيرة."