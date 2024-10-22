"اللولو"تحافظ على أسعار تنافسية بعد طرحها للاكتتاب العام

"تعد مجموعة لولو أكبر شركة تجزئة متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في عام 2023. احتلت المجموعة المرتبة الثانية كأكبر شركة تجزئة للمواد الغذائية في الإمارات العربية المتحدة، وكانت الأكبر في كل من عُمان وقطر والبحرين والكويت، بالإضافة إلى كونها الأسرع نمواً وأكبر شركة تجزئة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لمستشاري السوق. تمتلك المجموعة حالياً حضوراً قوياً متعدد القنوات يشمل ثلاثة أشكال رئيسية: الهايبر ماركت، المتاجر السريعة، والأسواق الصغيرة."