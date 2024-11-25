الرئيس التنفيذي لـ"إي تورو": الإمارات فرصة كبيرة للاقتصاد الرقمي

تشهد منصة (إي تورو) eToro - وهي منصة الاستثمار متعددة الأصول الرائدة- نمواً كبيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما قال مؤسسها.

وقال "يوني آسيا"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (إي تورو) eToro، لصحيفة خليج تايمز خلال زيارته الأخيرة إلى دبي: "لقد قمنا بتفعيل الترخيص رسمياً في العام الماضي قبل عام واحد بالضبط خلال أسبوع أبو ظبي المالي، ومنذ ذلك الحين شهدنا نمواً كبيراً في المنطقة، نحن نعمل تدريجياً على توطين منتجنا بشكل متزايد في الإمارات العربية المتحدة ونتطلّع إلى جلب المزيد من منتجاتنا العالمية".

وتعمل المنصة الآن على توسيع العرض المحلي بالإضافة إلى التحدث إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية ADX أيضاً، وقال آسيا: "نعتقد أن الفرصة التي نوفّرها هنا ذات شقّين بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ الأول: هو جعل الأمر أبسط وأكثر سهولة بالنسبة للسكان المحليين لتنويع محافظهم بين الأسهم المحلية والأسهم العالمية في محفظة موحدة، لذا يمكنك الحصول على الأسهم الأمريكية والأسهم المحلية والعملات المشفّرة في محفظة واحدة إلى جانب صناديق الاستثمار المتداولة والسلع والعملات، بالإضافة إلى جلب هذه الأسهم إلى الأسواق العالمية، لذلك أعتقد أن هناك فرصةً كبيرة".

وأكّد آسيا أن هناك قدراً لا حصر له من الابتكار والفرص، لكن هذا العالم لم يتصل بعد بالعالم التقليدي. وأضاف: "في النهاية ليس لدي شك في أن سوق دبي المالي سيكون لديه نظام قائم على تقنية البلوك تشين، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للأصول الرقمية، وربما صناديق الاستثمار العقاري الرقمية هنا من دبي، التداول في أي مكان حول العالم ببساطة مثل الأصول المشفرة، لكن هذه العملية تستغرق وقتاً حتى تتكيف البورصات والبنوك المحلية وتستبدل كل تقنياتها".

وأوضح آسيا أنّ دبي تتقدم بسرعة كواحدة من أكبر مراكز أصحاب الملايين من العملات المشفّرة في العالم، وأضاف: "أعرف الكثير من الأشخاص الذين انتقلوا من بلدان مختلفة إلى هنا، وحقّقوا ثرواتهم من العملات المشفّرة، وأعتقد أنّ الحكومة هنا أو الهيئات التنظيمية المختلفة تدعم أيضاً هذا الاتجاه وهذه الصناعة".

وحققت شركة (إي تورو) eToro نجاحاً كبيراً على مدار السنوات السبع عشرة الماضية، وكان نموّها في أوروبا هو مفهوم توحيد التنظيم في جميع أنحاء القارة، قال آسيا: "عندما يكون لديك مجموعة واحدة من القواعد لألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، فإنك تبني التكنولوجيا مرة واحدة فتنتشر، وهذا هو السبب في أن أوروبا والمملكة المتحدة لا تزالان تمثلان 70 في المائة من أعمالنا، لذلك أعتقد أنه إذا كانت الإمارات العربية المتحدة قادرة على قيادة ذلك، لتكون قادرة على بناء شيء ما بين المشاركين الأكبر في المنطقة، أعتقد أن هذه فرصة كبيرة للعملات المشفرة بشكل عام، والاقتصاد الرقمي، والإمارات العربية المتحدة".